DAÜ’den,Pandemi yardım sürecinde katkıda bulunanlara sertifika takdim edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından,Koronavirüs COVID-19 Pandemisi dolayısıyla zor durumda olan öğrenciler adına yapılan gönüllü çalışmalaramaddi ve manevi katkı koyan iş insanları, kurum ve kuruluşlar ile “DAÜ Destek Grubu”na teşekkür sertifikası takdim edildi. 9 Haziran 2020 Salı günü, saat 14:00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenenSertifika Töreni ile DAÜ bu zor süreçte katkıda bulunanlara teşekkürlerini sundu.

Törenin başında birkonuşma yapan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, yaşanan süreçten bahsederek Çin’in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dolayısıyla zor günler geçirildiğini vurguladı. 29 Şubat 2020 tarihinde DAÜ olaral ilk adımı attıklarını ve Üniversitedeki uzmanlardan oluşan “Covid-19 Farkındalık Komitesi” kurduklarını anlatan Prof. Dr. Demirel, böylece özellikle öğrencilere ve çalışanlara yönelik bilgilendirici posterler, duyurular, videolar hazırlandığını ve kampüs içerisinde farkındalık oluşturulduğunu kaydetti.

“DAÜ Ruhu Ortaya Çıktı”

10 Mart 2020 tarihinde KKTC’de ilk pozitif vakanın çıkmasının ardından eğitime ara verildiğini kaydeden Prof. Dr. Hasan Demirel, tüm restoran ve cafe tarzı yiyecek içecek yerlerinin de kapanması ve sokağa çıkma yasaklarının da uygulanmasıyla birlikte bu süreçte DAÜ yurtlarında ve Gazimağusa kentinde kalan birçok öğrencinin zor duruma düştüğünü anlattı. Prof. Dr. Demirel “İşte bu zor günlerde DAÜ ruhu bir kez daha ortaya çıktı ve 19 Mart 2020 tarihi itibariyle Başkanlığını Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu’nun yaptığı akademik, yönetsel, işçi personelimiz ve öğrencilerimizden oluşan gönüllü bir grup oluşturuldu.” dedi. “DAÜ Destek Grubu” denen bu grubun çabalarıyla zor durumda kalan öğrencilere kuru gıdalar gitmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Demirel, ardından DAÜ’deki tüm sendikaların, Gazimağusa bölgesindeki birçok kişi, kurum ve kuruluşun da maddi ve manevi birçok katkısı ile öğrencilere çok iyi bir şekilde destek olunduğunu ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı. Süreç içerisinde sadece Gazimağusa bölgesi ile de kalmayıp tüm KKTC genelinden “DAÜ Destek Grubu”na yardımlar akmaya başladığını kaydeden Prof. Dr. Demirel, kampüs içerisindeki Tabl’dot restoran aracılığıyla da uygun koşullar kapsamında öğrencilere yemek servisi yaptıklarını anlattı.

“Zor Zamanlar Kahramanlar Yaratır”

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Demirel pandemi sürecinde DAÜ’nün ülke için yapmış olduğu bilimsel katkılara da değindi. 20 Mart 2020’de KKTC Başbakanlık Bilim Kurulu’na genetik uzmanı iki üye verdiklerini açıklayan Prof. Dr. Demirel, 23 Mart tarihinde DAÜ Destek Grubu için Rektörlük Komitesi kurduklarını, ayrıca DAÜ’lü bilim insanlarının girişimiyleGazimağusa Devlet Hastanesi bünyesinde ülkenin 2. Covid-19 Test Merkezi kurulduğunu söyledi. Bu süreçte online derslerin de devam ettiğini ve öğrencilerin eğitimden de geri kalmadığını vurgulayan Prof. Dr. Demirel, “Zor zamanlar kahramanlar yaratır. Kim zorluklara adapte olursa o kazanır. Bu süreçte biz DAÜ olarak ne kadar yetgin bir kadroya sahip olduğumuzu bir kez daha anlamış olduk.” dedi.

Prof. Dr. Demirel konuşmasının sonunda bu zor süreçte DAÜ’nün yanında yer alan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Prof. Dr. Demirel “Unutulmaması gereken zor bir süreçti. Böyle zor dönemlerde yardım edebilmek için gönül ve erdem gerekir. Hükümetimize, bakanlıklarımıza, sendikalara, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı’na, Kıbrıs Türk Kızılayı’na, iş insanlarına, kurumlara, kuruluşlara ve bireysel olarak gönlüyle maddi ve manevi katkıda bulunan herkese gönülden teşekkür ederim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Demirel’in ardından Üniversite dışından DAÜ’nün yardım sürecine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar ile iş insanlarına DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk tarafından teşekkür sertifikaları takdim edildi. Dr. Özcenk’in de teşekkür sertifikası aldığı törende ardından “DAÜ Destek Grubu” Başkanı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ile DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Dr. Erdal Özcenk ve Prof. Dr. Hasan Demirel tarafından teşekkür plaketi ile teşekkür sertifikaları takdim edildi. Tören “DAÜ Destek Grubu”nda yer alan akademik, yönetsel, işçi personel ile öğrencilere sertifikalarının takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi