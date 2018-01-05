DAÜ’lü akademisyen Benetton’un Uluslararası Sanat Projesi’ne davet edildi 

Vamvouklis, Doç. Dr. Çavuşoğlu’na Luciano Benetton tarafından bizzat kaleme alınan davet mektubunu iletti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, İtalya’nın köklü kuruluşlarından Benetton Vakfı’nın, Latince’de “Dünya’nın Görseli” anlamına gelen “Imago Mundi Projesi”nde yer almak üzere, Benetton Vakfı Küratörü ve Kıbrıs Koleksiyonu Koordinatörü Nicolas Vamvouklis’ten davet aldı. Vamvouklis, Doç. Dr. Çavuşoğlu’na Luciano Benetton tarafından bizzat kaleme alınan davet mektubunu iletti. Bugüne kadar pek çok ülkenin ulusal sanatını yansıtan 150 koleksiyon düzenleyen Imago Mundi Projesi, aralarında Laurie Anderson, Christo, Georges Adeagbo, Zaha Hadid, Hermann Nitsch, Orlan, Vito Acconci, Kiki Smith, Helmut Lang ve Barkley L. Hendricks gibi sanatçıların da bulunduğu 23,000’in üzerinde sanatçının katkısını barındırıyor.

Kıbrıs Koleksiyonu Sergisi Mayıs’ta

Bu kapsamda, DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, Kıbrıs adasındaki tüm yüksek kaliteli sanat parçalarını Imago Mundi Projesi’ne kazandırmayı amaçlayan Luciano Benetton’a destek olacak. Doç. Dr. Çavuşoğlu’nun eserinin de yer alacağı Imago Mundi Projesi’nin Kıbrıs Koleksiyonu sergisi, 2018 yılının Mayıs ayında İtalya’nın Trieste şehrinde düzenlenecek. Uluslararası dev sanat projesiyle ilgili detaylı bilgilere http://www.imagomundiart.com adresinden ulaşılabiliyor.