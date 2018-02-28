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DAÜ’lü öğrenciler Hocalı Katliamı’nı andı

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DAÜ’lü öğrenciler Hocalı Katliamı’nı andı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Azerbaycan Öğrenci Birliği, Hocalı Katliamı’nı andı.

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, önceki gün düzenlenen törene çok sayıda öğrenci katıldı.

Tören için kalabalık bir öğrenci grubu, DAÜ Kampüsü içerisinde yer alan yurtlar bölgesinde açılan dev Azerbaycan Bayrağı’nın etrafında toplandı. “Hocalı Soykırımını Unutma!” ve “Hocalı İçin Adalet” yazılı pankartlar açan DAÜ’lü öğrenciler, sloganlar eşliğinde DAÜ Atatürk Meydanı’na yürüdü.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın da katıldığı anma töreninde şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından, DAÜ’lü öğrenciler tarafından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Törende İngilizce konuşma yapan Azerbaycan Öğrenci Birliği Başkanı Rasul Baghirov, “Bu olay toplu bir katliamdır. Ermeniler kadın ve çocuk ayırt etmeden, önlerine çıkan herkesi öldürdü ve Hocalı Köyü’nü yaktı. Bu Azerbaycan tarihinde büyük bir trajedidir” diye konuştu.

Baghirov’un konuşmasının ardından Azerbaycan Öğrenci Birliği Üyesi Aghsin Agabalaev de Türkçe olarak yaptığı konuşmada, katliamı sert bir dille kınayarak asla unutturmayacaklarını vurguladı.

Anma töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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