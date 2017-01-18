DAÜ’lü öğrenciler kanser hastaları yararına etkinlik düzenledi

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bölüm öğretmenleri öncülüğünde, kanser hastaları yararına kitap satan, kermes düzenleyen öğrenciler elde edilen bin 870 TL’yi Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu’na takdim etti.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, konuyla ilgili yazılı açıklamasında elde edilen gelirin, hastaların elzem ihtiyaçlarında ve 3 hastanın kemoterapi tedavisinde kullanılacağını ifade etti.
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