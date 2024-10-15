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DAÜ’lü öğrencilerden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
DAÜ’lü öğrencilerden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşte, kadınların korunmasını sağlayan mekanizmaların güçlendirilmesi, yasal düzenlemeler hayata geçirilmesi, 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz şekilde uygulanması talep edildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, öğrencilerin talebi doğrultusunda DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktivite Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen farkındalık yürüyüşü geçen cuma yapıldı.

DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayıp  kampüse doğru yapılan yürüyüşe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici, yönetsel ve akademik personelle öğrenciler katıldı.

“Bitmemeli Umutlar ve Hayaller, Solmamalı Çiçekler” ve “Kadına Şiddete Karşı Bir Adım Daha: Sessiz Kalma Yanımızda Yürü” sloganlarının atıldığı yürüyüşe katılanlar siyah kıyafet giydi.

Ertürk: “Bu vahim tablonun ortadan kaldırılması için etkin yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli”

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nü temsilen konuşan DAÜ Personeli Tuba Ertürk, “Kadınların ve kız çocuklarının yaşam hakkı, temel bir insan hakkıdır ve bu hak hiçbir gerekçeyle ihlal edilemez.” dedi.

Her geçen gün bir kadının daha yaşamının sona erdiğini belirten Tuba Ertürk, adalet adına alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ifade etti.

“Bu vahim tablonun ortadan kaldırılması için etkin yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır.”  diyen Ertürk, kadınların korunmasını sağlayan mekanizmaların güçlendirilmesi, 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz bir şekilde uygulanması taleplerini dile getirdi.

Ertürk, “Şiddet uygulayan failler cezasız kalmamalı; cezai yaptırımlar caydırıcı olmalıdır.” dedi.

Kılıç: “Bu direnişte hep birlikteyiz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise genelde şiddete, özelde kadına yapılan şiddete bir isyan olduğuna dikkat çekerek, “DAÜ, bu noktada farkındalık ateşinin kıvılcımlarının başlatılmasında önemli bir rol oynuyor. Bugün sizler hak için, hukuk için, adalet için buradasınız. Bu direnişte hep birlikteyiz.” dedi.

DAÜ’nün bu mücadelenin en başında görev almaya devam edeceğini vurgulayan Kılıç, “Umarım atılan bu adım burada kalmayacak ve bu mücadelenin sonunda hak, hukuk ve adalet kazanacaktır.” diye konuştu.

Etkinlik sonunda, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılar tarafından hazırlanan pankartlar, DAÜ Atatürk Meydanı’na bırakıldı.

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