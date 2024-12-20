DAÜ'lü Öğrencilerden Lösemili Çocuklara Umut Dolu Destek

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA UMUT OLDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Sosyal Sorumluluk için Pazarlama İletişimi dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman danışmanlığında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Buse Alagök, Doğa Güney, Kemal Şimal ve Milana Infarovich’in girişimleriyle lösemili çocuklara umut olmayı amaçlayan bir etkinlik düzenlendi.

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) çatısı altında yürütülen proje kapsamında, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın (KSV) ürünleri olan kupa, defter ve çantalar DAÜ İletişim Fakültesi binasında satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelir, vakfa bağışlanmak üzere toplandı. Söz konusu projeye, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı UltrAslan Kulübü de destek verdi.

Etkinlik boyunca büyük bir dayanışma örneği sergilenirken, satışa sunulan ürünler yoğun ilgi gördü. Yrd. Doç. Dr. Ayman, kanser yolculuğundaki çocuklara umut olmak adına gerçekleştirilen bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, toplanan bağışların proje grubu tarafından KSV’ye teslim edildiğini belirtti.