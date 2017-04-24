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DAÜ’lü öğretim üyelerinden uluslararası juri üyeliği

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DAÜ’lü öğretim üyelerinden uluslararası juri üyeliği
Doç. Dr. Banu Tevfikler ile Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu “Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım Fuarı ve Yarışmaları - Russian Art Week” (RAW) yarışmasında uluslararası juri üyesi olarak görev aldılar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Tevfikler (İç Mimarlık alanında) ile İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkan Vekili ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu (Grafik Tasarım alanında) Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen “Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım Fuarı ve Yarışmaları - Russian Art Week” (RAW) yarışmasında uluslararası juri üyesi olarak görev aldılar.

17 – 23 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen söz konusu fuar ve yarışma, 15.000 üyesi bulunan “Creative Union of Artists of Russia” tarafından organize edildi. Tasarım ve sanat alanlarında oluşturulan yarışma kategorilerine her yıl birçok ülkeden binlerce profesyonel sanatçı ve tasarımcı katılıyor. Tasarım ve sanat öğrencileri kategorileri de bulunan fuar/yarışmada dünyanın birçok üniversite ve sanat/tasarım okullarından öğrenciler ile öğretim üyeleri çok sayıda atölye çalışmaları ve söyleşilerle bir araya geliyorlar.

 

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