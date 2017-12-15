"DAÜ’lüler başaracak ve siyasete yön verecek"

Prof. Dr. Osam, DAÜ’den bu kadar çok aday çıkmasının üniversitenin toplumsal duyarlılığının en üst düzeyde olduğunun kanıtı olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle onur ve gurur duyduğunun altını çizdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’de akademik ve yönetsel personel olarak görev yapan ve 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan personeli ile 15 Aralık 2017 Cuma günü, saat 13:00’da, DAÜ Beach Club’da (Deniz Tesisleri) düzenlenen öğle yemeği ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Osam, adayların KKTC Meclisi’ne girdiklerinde DAÜ’yü en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını dile getirdi. DAÜ’nün farklı görüşlere her zaman açık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Osam, “Üslup doğru olduktan sonra herkes kendi görüşünü açıklamakta serbesttir.” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin genel durumu ve bütçesi hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Osam, Üniversitenin sürdürülebilirliği konusuna dikkat çekerek, hükümetlerin hassasiyet göstermesi gereken noktalara vurgu yaptı. Prof. Dr. Osam, adaylara başarılar dileyerek, adil bir seçim sürecinin yaşanması temennisinde bulundu. Kazananın her hangi bir renk değil, toplum ve devlet olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Osam, bu birlikteliğin Meclis’te sürmesi temennisinde bulundu. Adayların katıldığı yemeğe ayrıca DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Özkaramlı, Prof. Dr. Özgür Eren, Prof. Dr. Sevin Uğural, Prof. Dr. Cem Tanova ve Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı da katıldı.

DAÜ çalışanlarından 2018 seçimlerinde aday olan isimler şu şekilde; UBP’den Doç. Dr. Canan Zeki, CTP’den Doç. Dr. Tufan Erhürman, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok, Doç. Dr. Hamit Caner, Yrd. Doç. Dr. Aybike Yektaoğlu, Bedia Balses, Mine Adalıer, HP’den Prof. Dr. Kudret Özersay, Yrd. Doç. Dr. Hicran Bayraktaroğlu Fırat, Yrd. Doç. Dr. Kemal Bağzıbağlı, TDP’den Yeşim Dede, Doç. Dr. Mürüde Çelikağ, Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Cemaliye Soğancı ve TKP-YG’den ise Bahadır Cevher.