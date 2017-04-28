 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.023
  • Altın 144,538
  • Dolar 3,5449
  • Euro 3,8763
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKTAMS'tan Araç Kayıt Dairesi'ndeki olayla ilgili duyuru

DAÜ’lüler hayvan dostları için yürüdü

» »
DAÜ’lüler hayvan dostları için yürüdü
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrenci ve çalışanları, "Hayvan Dostu Kampüs" olma adına yürüyüş gerçekleştirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü ve Kısırlaştır Aşılat Yaşat (KAY) Projesi tarafından "Satın alma sahiplen, terketme sahiplen" temasıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Yaşar Özden ve Prof. Dr. Özgür Eren de katıldı.

DAÜ Sabancı Yurdu'nun önünden başlayan yürüyüş sırasında "DAÜ benim de evim"; "Satın alma sahiplen"; "Terketme sahiplen"; "Benim yerim senin yanın"; "Bir kap yemek bir kap su" yazılı pankartlar taşındı.
Yürüyüş sonunda DAÜ Atatürk Meydanı’nda yapılan açıklamada, mali destek sağlayan tüm DAÜ personeline teşekkür edilerek, dört yıl önce sokakta yaşayan hayvanların insanlarla birlikte yaşaması anlayışına dayalı bir koruma başlatıldığı ve başarıyla sürdürüldüğü söylendi.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, projeye desteklerinin süreceği ifade edilerek, hayvan dostu kampüs olmanın gurur verici olduğu ve projenin Kuzey Kıbrıs'ta üniversiteler başta olmak üzere her kesim için bir model olması için çalıştıkları vurgulandı.

DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, yaklaşık dört yıldır kampüste yaşayan kedi ve köpeklerin beslenmesi ve parazit bakımlarını yapıyor. Dördüncü yılına giren KAY projesi ise, dişi ve erkek köpeklerin kısırlaştırılması ve kampüse salınmasını sağlıyor. Rektörlük tarafından desteklenen projede hasta, hamile, yaşlı ve yavruların bakıldığı geçici bakım istasyonunda bakım temizlik ve tedavi hizmetleri veriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rauf Denktaş'la ilgili ağır iddia!28 Nisan 2017 Cuma 11:32
  • Yiğit Bulut'tan beklenen açıklama geldi...28 Nisan 2017 Cuma 10:19
  • UBP-DP koalisyonu kaç vaadini yerine getirdi?28 Nisan 2017 Cuma 09:33
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!28 Nisan 2017 Cuma 09:16
  • Lefkoşa-Girne Anayolu’nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti...28 Nisan 2017 Cuma 09:13
  • Çevre Koruma Dairesi 5 işletmeye para cezası kesti27 Nisan 2017 Perşembe 18:10
  • BRTK bütçe yasa tasarısı komitede kabul edildi27 Nisan 2017 Perşembe 17:19
  • KTÖS: “Türkiye’nin gerçek niyetinin ilhak olduğunu ifade etti”27 Nisan 2017 Perşembe 17:18
  • KOBİ27 Nisan 2017 Perşembe 16:27
  • Son Dakika: Lefkoşa'da kendi canına kıyma girişimi!27 Nisan 2017 Perşembe 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti