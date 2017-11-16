DAÜ’nün başarılı mezunları Antalya’da buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Antalyalı mezunları, 12 Kasım 2017 Pazar günü saat 19:00’da Antalya Akra Otel’de düzenlenen gecede bir araya gelerek hasret giderdi.

DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından düzenlenen geceye, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici, KKTC Turizm Bakanlığı Antalya Temsilcisi Habibe Elbasan, Turizm Koordinatörü Münir KORMAN, Türkiye’nin eski Nairobi Büyükelçisi ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Hüseyin Avni Aksoy, Antalya Müteaahitler Birliği Başkanı Deniz KARATAŞ, Antalya Barolar Birliği Başkanı Polat BALKAN, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Antalya İl Müdürü Esen Diler, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca ile çok sayıda DAÜ’lü mezun katıldı.

Etkinlikte konuşan DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ’nün veri tabanını güncel tutarak dünyanın dört bir yanındaki mezunlarına daha kolay bir şekilde ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Prof. Dr. Tanova, konuşmasında Antalyalı DAÜ mezunları ile birlikte olmaktan gurur duyduğunu da belirtti.

“81 İlde 81 Etkinlik Projesini Başlattık”

DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici gerçekleştirdiği konuşmasında katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, DAÜ ile ilgili bilgiler verdi. 1979’da kurulan DAÜ’nün bugüne kadar 50 bin’in üzerinde mezun verdiğini ve Antalyalı DAÜ mezunlarının sayısının 1,500’e ulaştığını kaydeden Ekşici, Üniversitelerin Referansları Öğrencileridir. Sizler çok önemli yerlerdesiniz Referansımızsınız daha da iyi yerlere geleceğinizden eminim dedi ve DAÜ MİKA olarak Türkiye’de “81 İlde 81 Etkinlik Projesi”ni başlattıklarını ve bu kapsamda Antalyalı DAÜ mezunları için buluşma gecesi düzenlediklerini aktardı.

Bir üniversitenin en güçlü referansının mezunları olduğuna dikkat çeken Ekşici, DAÜ mezunlarının çok iyi yerlere geldiklerini ifade etti. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki DAÜ mezunlarını her yıl bir araya getireceklerini belirten Ekşici, “Mezunlarımızın tanışıp kaynaşmalarını amaçlıyoruz. Ulaşabildiğimiz mezunlarımızın, üniversitemizin sosyal ve kültürel etkinliklerinden haberdar olmaları için iletişim bilgilerini güncelliyoruz” diye konuştu.

Katılımcılara Lefkara İşi Pano Takdim Edildi

Gecede DAÜ mezunları Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, Mustafa Çağlar, Hüseyin Dinç ve Emre Kurtdemir, DAÜ’de yaşadıkları anılarını paylaştı.

Gece sonunda etkinliğe katılımlarından dolayı Türkiye Nairobi Eski Büyükelçisi ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Hüseyin Avni Aksoy, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Antalya Barolar Birliği Başkanı Polat Balkan ve Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş’a DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova tarafından, KKTC Turizm Bakanlığı Antalya Temsilcisi Habibe Elbasan’a da DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici tarafından Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdimi yapıldı.