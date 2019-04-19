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DAÜ’nün Cezayirli öğrencileri doyasıya eğlendi

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DAÜ’nün Cezayirli öğrencileri doyasıya eğlendi
DAÜ’nün Cezayirli öğrencileri doyasıya eğlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis tarafından, DAÜ Deniz Tesisleri’nde organize edilen Cezayir Gecesi’nde, özellikle Cezayirli öğrenciler bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

 

Çok sayıda Cezayirli öğrencinin yanı sıra, diğer ülkelerden de pek çok öğrencinin katıldığı etkinlikte, Cezayirli öğrenciler katılımcılara yöresel yemeklerinden ikram etti. Görkemli gecede etkinliğin anlam ve önemini belirten bir pasta kesimi de gerçekleştirildi. Öğrencilerin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra Cezayir bayraklarını da sırtlarına giydiği gözlemlendi. Canlı resim şovları, yerel şarkılar ve dans performanslarının gerçekleştirildiği gece oldukça renkli geçti.

 

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