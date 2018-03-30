DAÜ’nün Egeli mezunları İzmir’de buluştu

DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ile DAÜ - MİKA Müdürü Derviş Ekşici’nin yanı sıra çok sayıda DAÜ’lü mezun katıldı. Bakan Çeler, mezunlar gecesinde yaptığı konuşmada, kendisinin de DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördüğünü hatırlattı.

“DAÜ’lü Olmakla Gurur Duyuyorum”

Okula kayıt yaptığı dönemde siyasete atılma hayalleri kurduğunu, ama yükselişinin bu kadar hızlı olacağını hiç düşünmediğini ifade eden Bakan Çeler, "Sizlerin hem Kıbrıslılarla, hem birbirinizle, hem de DAÜ'den mezun olan diğer arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler çok önemlidir. Bunu geliştirin, bunu daha ileriye taşıyın ve göreceksiniz bu bizi daha iyi günlere taşıyacaktır. Bu güzel etkinliğin daha da ileriye gitmesini arzu ediyorum. DAÜ'lü olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Okulumla gurur duyuyorum" diye konuştu. KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin de DAÜ'nün 1979 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak 105 öğrenciyle yola çıktığını ve 1985 yılında DAÜ adını alarak bir devlet üniversitesine dönüştüğünü anımsattı.

“KKTC Bir Eğitim Adasıdır”

DAÜ'nün verdiği İngilizce eğitimle uluslararası bir kimlik kazandığını aktaran Emin, “KKTC bir eğitim adasıdır. Aktif 16 üniversitemiz mevcuttur. Adamızda toplam 95 bin öğrenci eğitim almaktadır. DAÜ, mevcut üniversiteler arasında en eski ve en köklü devlet üniversitesi olarak uluslararası kabul görmesi sebebiyle en prestijli üniversitelerimizden biridir" dedi. DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da DAÜ'nün dünya genelinde yapılan en iyi üniversiteler arasında ilk 600 arasına girdiğini belirterek, Türk üniversiteleri arasında da DAÜ'nün 7. sırayı aldığını ifade etti. Prof. Dr. Tanova Kıbrıs'taki bir üniversite için bu sıralamaların çok ciddi bir başarı olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs'ın eğitim alan kişilere değer kattığını dile getirdi.

“DAÜ Mezunları Çok İyi Yerlerdedir”

DAÜ - MİKA Müdürü Derviş Ekşici de DAÜ – MİKA’nın 81 ilde 81 Buluşma Projesi’nin ilkinin Antalya’da, ikincisinin ise İzmir’de gerçekleştiğini belirterek, her ilde mezunlarla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Ekşici, “Bir üniversitenin mezunları o üniversitenin referansıdır. DAÜ mezunları çok iyi yerlerde olduğu için referansımız da çok iyidir. Bir araya gelmek bir başlangıç, bir arada durabilmek ilerleme, birlikte çalışmak ise başarıdır. DAÜ’lüler, birlikte olun, çalışın ve başarılı olun. Sizin başarınız DAÜ’nün başarısıdır” diye konuştu. Etkinlikte konuşan DAÜ’nün İzmirli mezunları ise DAÜ’lü olmaktan daima gurur duyduklarını dile getirdi.