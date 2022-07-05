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DAÜ’nün gurur günü

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu mezunları düzenlenen törenle mesleki yeminlerini ettiler.
DAÜ’nün gurur günü

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu mezunları düzenlenen törenle mesleki yeminlerini ettiler.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Müzik dinletisiyle devam eden törende daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin tanıtım filmi yer aldı…

Törende mezunlar adına konuşma yapan öğrenciler, tüm öğretmenlerine teşekkür ederek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olmanın gururunu yaşadıklarını söylediler.

Mezunlar adına yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasının ardından konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehtap Malkoç tüm mezunlara başarı diledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr Aykut Hocanın da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kurulduğu günden bugüne eğitimde birçok alanda öncülük ettiğini vurguladı.

Hocanın, üniversitenin dünya standartlarında eğitim verdiğini de dile getirdi…

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr Erdal Özcenk de törene gönderdiği mesajında genç meslektaşlarına başarılar diledi…

Tören, mezunların yemin etmesiyle sona erdi.

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