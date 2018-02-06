DAÜ’nün iş birliği yaptığı kurumlara bir yenisi daha eklendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, beraberindeki bir heyetle geçtiğimiz günlerde İstanbul’a giderek çeşitli iş birliği görüşmelerinde bulundu. Üsküdar Üniversitesi’ni de ziyaret eden DAÜ heyeti, burada Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından kabul edildi ve DAÜ ile Üsküdar Üniversitesi arasında ortak programlar ve öğretim elemanı değişiminde iş birliği protokolü imzalandı. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan imza koydu.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’a Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı eşlik etti.

Üsküdar Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede iki üniversite arasında ortak programlar ve öğretim elemanı değişimi konularını kapsayan bir akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Üsküdar Üniversitesi’nden Genel Sekreter Selçuk Uysaler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, Strateji Geliştirme Direktörü Ayşe Öztürk, Kurumsal İletişim Direktörü Tahsin Aksu'nun da katıldığı görüşmede Türkiye ve KKTC’deki eğitim olanakları da konuşuldu.