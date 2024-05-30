DAÜ’nün Ödüllü Belgeseli "CMC", İletişim Fakültesi'nde Gösterildi

DAÜ’NÜN ÖDÜLLÜ BELGESELİ CMC, DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDE GÖSTERİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü önderliğinde hazırlanan ve ilk gösterimi Lefke’de yapılan ödüllü belgesel “CMC Maden Atıkları” DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon'da (M007) izleyici ile buluştu. Gösterim, belgeselde de yer alan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden CMC eski maden işçisi Hüseyin Tiremeşeli'nın anısına atfedildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Aydın Doğan Vakfı 33. Genç İletişimciler Yarışması’nda 2.’lik ödülünü kazanan yapımın yönetmenliği DAÜ Sinema-TV Bölümü mezunu Sadık Tevfik Kayrakçı ve editörlüğü ise DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Melisa Santürk tarafından yapıldı. Organizasyonda DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu ve merhum Tiremeşeli’nin kızı Jale Tiremeşeli ile aile üyeleri de yer aldı.

Santürk: “CMC Maden atıklarına yönelik farkındalık yaratmayı amaç edindik”

Etkinlikte söz alan Santürk, “Çevre gazeteciliğini merkeze alarak editörlüğünü üstlendiğim bu projede akıcı bir anlatı oluşturmaya özen gösterdik. DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi olarak Kıbrıs’ın toplumsal hafızasında yer edinen CMC ve bu şirketin maden atıklarına yönelik farkındalık yaratmak adına çaba göstermiş olmaktan onur duydum. Bizimle birlikte ekipte yer alan tüm arkadaşlarıma, danışman hocalarımıza ve mensubu olduğum DAÜ İletişim Fakültesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

Sugel: “Video Gazetecilik dönüşüm geçiriyor”

Belgeselin danışman editörlüğünü üstlenen Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel ise, projeyi oluşturup geliştirirken bir atölye çalışması konseptinden yola çıktıklarını ifade etti. Bu kapsamda halihazırda +90’da içerik üreticisi olan editör Can Pürüzsüz ile birlikte projeye danışman editörlük yaptıklarını belirten Sugel, Can Pürüzsüz’e, belgeselin yönetmenliğini yapan Sadık Tevfik Kayrakçı’ya, Proje Danışmanı İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy’a ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti. Sugel, “Video gazetecilik yeni medya kapsamında Televizyon merkezli anlatıların ötesine geçiyor. Dönüşüm gösteren bu anlatı çeşitlerinde belgesel haber çerçevesinde olguların gazetecilik perspektifiyle ele alınıp, barış diline sadık kalınarak, odak noktası kapsamında çapraz, ritmik, sinematografik, izleyiciyi anlatının içine çeken ve bazen de bilinçli bir şekilde onu rahatsız eden, bu kapsamda da kuralları eğip büken anlatımlar giderek önem kazanıyor” şeklinde konuştu.

Etkinlikte söz alan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, fakülte olarak çevreye duyarlı, insan odaklı ve barış gazeteciliği diline önem veren projelere imza atmaya çalıştıklarını belirterek, bu misyon doğrultusunda verdikleri eğitimin meyvelerini topladıklarını kaydetti. Toplumun sorunlarının gündeme taşınmasında iletişim fakültelerinin önemli roller oynadığını da vurgulayan Dekan Prof. Dr. Ersoy, bu sürece destek veren DAÜ Rektörlüğü’ne ve ödülün kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ise yaptığı konuşmasında, belgeselde işlenen konunun önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Maden atıklarından kaynaklı çevre sorunlarına yönelik yapılan bu belgeselin farkındalık yaratmak adına oldukça kıymetli olduğunu ifade eden Prof. Sonuç Zorlu, yarışmada elde ettikleri başarılarından ötürü ise öğrencileri ve İletişim Fakültesi’ni tebrik etti.

Belgeselde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı Hasan Karlıtaş, Biyologlar Derneği Eski Başkanı Biyolog-Çevre Aktivisti Hasan Sarpten ve CMC eski maden işçisi Hüseyin Tiremeşeli’nin anlatımları izleyicilerle buluştu.