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DAÜ'nün olimpik atleti Ese Brume rekora doymuyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi atleti Ese Brume, genç yaşına rağmen rekora doymuyor.
DAÜ'nün olimpik atleti Ese Brume rekora doymuyor

DAÜ sporcusu Ese Brume, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü, Samsun İlkadım Atletizm Stadyumu’nda düzenlenen 16. Türkiye Koçsporfest Üniversite Oyunları Atletizm Şampiyonası’nda, uzun atlama branşında gerçekleştirdiği 6.76 metrelik atlayışı ile altın madalya veTürkiye Üniversiteler Büyük Kadınlar Rekoru’nun yeni sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları’na Hazırlanıyor

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük altın madalya adayı olarak gösterilen Ese Brume, hazırlıklarını DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile sürdürmeye devam ediyor. 6.82’lik derecesiyle dünyada bu yılın en iyi derecelerinden birine imza atmayı başaran ve DAÜ Rektörlüğü tarafından her bağlamda desteklenen DAÜ öğrencisi olimpik atlet Ese Brume’nin antrenörü Hasan Maydon tarafından yapılan açıklamada, sporcunun bu yıl en iyi derecesini yaptığı ve tüm üst düzey müsabakalarda zirveye oynamaya hazır olduğu bildirildi.

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