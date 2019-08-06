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DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume’den büyük başarı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi atleti Ese Brume, genç yaşına rağmen başarıya doymuyor
DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume’den büyük başarı

Son olarak 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Turkcell Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda çift branşta altın madalyaya uzanan Ese Brume, iki branşta da en iyi derecelerini gerçekleştirerek Dünya Şampiyonası barajlarını geçmeyi başardı. Uzun atlama branşında 7.05 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu elde eden Brume, bu derece ile dünyada bu yılın en iyi ikinci derecesine imza attı. Brume, bir gün öncesinde 100 metre branşında 11.41 saniyelik derecesiyle altın madalyayı elde etti. Bu derecelerle birlikte Brume 27 Eylül – 6 Ekim tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde gerçekleşecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

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“Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Olacak”

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 2019 Doha Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük altın madalya adayı olarak gösterilen Ese Brume, hazırlıklarını DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile sürdürmeye devam ediyor. Söz konusu başarılarla ilgili açıklamalarda bulunan antrenör Hasan Maydon, “Ese Brume üç yıllık bir projeydi. Böylesine önemli bir sporcuyu bu ülkeye getirmemizde Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Osam ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu’nun çok büyük emeği geçti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda DAÜ öğrencisinin olimpiyat şampiyonu olması. Sporcumuza maddi manevi her türlü yardımı yapan DAÜ Rektörlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Sporcumuzun bu yıl önce Katar’a gidip dünya şampiyonluğunu, ardından da 2020 yılında Tokyo’da olimpiyat şampiyonluğunu kazanacağına inanıyorum. Zaten sürekli kendini geliştirerek dünyanın en iyi derecelerini yapıyor olması, bu başarıların geleceğinin bir göstergesidir” diye konuştu. DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume, sportif başarılarının yanı sıra, DAÜ Turizm Fakültesi’nde başarılı bir öğrenci olarak akademik yaşantısını sürdürüyor.

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