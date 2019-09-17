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DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor

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DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor
DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl döviz piyasalarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş karşısında öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için başlatılan ücretsiz otobüs servisi hizmeti yeni akademik yılda da devam edecek.

Yıllardır Gazimağusa şehir içinde gerçekleştirilen ücretsiz otobüs servisi uygulamasını adanın diğer şehirlerine de yayan DAÜ, daha çok öğrencinin bu uygulamadan faydalanmasını amaçlayarak, güzergahına bu yıl Karpaz bölgesini de ekledi. DAÜ, 2019 – 2020 Akademik Yılı’nda eğitim alacak, Lefkoşa, Girne, İskele ve Karpaz bölgelerinde ikamet eden tüm öğrencilere 23 Eylül 2019 tarihinden itibaren tüm akademik yıl boyunca ücretsiz otobüs servisi imkanı sunacak.

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