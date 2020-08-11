Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu yüklendiği misyona bağlı olarak, sunduğu eğitim programlarını zenginleştirmeye devam ediyor. Eğitim dili İngilizce olan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Lisans ve Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programları uluslararası ASIIN akreditasyonu alarak mezunlarının tüm dünya ve özellikle Avrupa’da serbest dolaşımını sağlamış ve Bilişim ve Enformatik alanlarındaki eğitim kalitesini de EQAINE tarafından verilen EuroInf label alarak tescillemiştir. Sadece adamızda değil tüm bölgede bu konuda ilkleri başaran DAÜ BTYO, Bilişim ve Teknoloji eğitimindeki öncülüğüne devam ediyor.