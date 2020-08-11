DAÜ’nün yeni bilişim sistemleri ve teknolojileri programı öğrencilerini bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu yüklendiği misyona bağlı olarak, sunduğu eğitim programlarını zenginleştirmeye devam ediyor. Eğitim dili İngilizce olan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Lisans ve Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programları uluslararası ASIIN akreditasyonu alarak mezunlarının tüm dünya ve özellikle Avrupa’da serbest dolaşımını sağlamış ve Bilişim ve Enformatik alanlarındaki eğitim kalitesini de EQAINE tarafından verilen EuroInf label alarak tescillemiştir. Sadece adamızda değil tüm bölgede bu konuda ilkleri başaran DAÜ BTYO, Bilişim ve Teknoloji eğitimindeki öncülüğüne devam ediyor.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim dili Türkçe olan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (BST) Lisans Programı’na ilk öğrencileri kabul etmek üzere, konusunda uzman tecrübeli akademik ve yönetsel kadro tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu bölüm bilgi odaklı yaklaşımı ve disiplinlerarası eğitim altyapısıyla günümüz karmaşık iş ortamlarında başarıyla faaliyet gösterebilecek, alanlarında etkin ve yetkin çok yönlü bilişim profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Ders programları, bilişim alanındaki yenilik ve gelişmelere ve piyasanın ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenmektedir. Uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş olan müfredat, öğrencilere sektörün ve bilim alanının gerektirdiği tüm güncel kuramsal ve uygulama bilgilerini sunmaktadır. Ayrıca bilişim sektörünün devamlı olarak değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen alan seçmeli dersleri, öğrencilerimizin siber güvenlik, mobil uygulamalar, bilgisayar gibi kendi seçtikleri konularda uzmanlaşmalarına da olanak tanımaktadır.

Dünyamızı derinden etkileyen salgın hastalık COVID-19 pandemisi ve karantina süreçlerinde bilişim sistemleri ve teknolojilerinin önemini bir kez daha gördük. Günümüzde bilişim sistemleri ve teknolojileri hayatımızın tüm alanlarına nüfuz etmiştir. Türkiye’de açıklanan 1 milyon yazılımcı istihdamı politikası, bunun önemini açıkça ortaya çıkarmıştır. 1 milyon projesi ile daha da öne çıkan bu alanda, ciddi bir potansiyel vardır ve uzmanlara göre dijital istihdam ordusu güçlü olan ülkeler küresel rekabette de öne çıkacaktır. Dijital dönüşüm önümüzdeki yıllarda tüm firmalar için kilit rol oynayacaktır. Büyük veya küçük fark etmeksizin pek çok şirket, çalışma sürecini çevrimiçi olacak şekilde dönüştürmekte. Bununla beraber hayatımıza giren kavramlar ve oluşumlar, doğrudan bilişim teknolojilerinin şu anki halini özetler.

Sektörün bu hızda büyümesi durumunda bilişim sistemleri ve teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir potansiyel olduğu açıkça görülmektedir. Bilişim sektöründe nitelikli ve sertifikalı insan kaynağına artan oranlarda bir ihtiyaç vardır. BST mezunları bu alanda artan talebi en iyi şekilde karşılayabileceklerdir. Dolayısı ile “yeni gelecek” olarak kabul edilen ortamda BST mezunları mutlaka başarılı olacaktır.

Kariyer Olanakları

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü mezunları bilişim sektörünün tüm alanlarında hizmet vermektedir. Takip edilen müfredatları bilişim sektöründe uzmanlaşmalarının yanında şirket içi yönetimden pazarlamaya, kişisel iletişim tekniklerinden muhasebe hesaplarına kadar tüm alanlarda bilgi kazanma şansı da sunar. Çalışma alanlarına göre değişmekle beraber, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri uzmanı, yazılımcı ve şirket yönetimi arasında köprü görevi görüp bilgi akışı ve anlaşma kolaylığı sağlar. BST teknolojiyi kullanan ve işletmelere entegre eden taraftır. Bu bağlamda yazılım sektörü yanında bankacılık, telekomünikasyon alanı, stratejik yönetim, finansal yönetim, veri madenciliği, elektronik iş yönetimi, yapay zekâ ve karar destek sistemleri gibi konularda kamu ve özel sektörde iş bulabilirler. Akademik bir kariyer yapmak isteyen mezunlar bilişim ile ilgili tüm alanlarda devam etmelerine olanak sağlayan kuramsal alt yapıya sahiptirler. Ayrıca DAÜ BTYO’nun sunmuş olduğu esnek müfredatımız sayesinde başka bilim alanlarına da geçiş yaparak, bilişim konusunda edinmiş oldukları uzmanlıklarını da kullanarak başarı sağlayabileceklerdir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri mezunları bilişim sektöründe ve ilgili tüm alanlarda çeşitli görevlerde çalışma yeterliliğine sahiptirler. BST bölümü mezunları web tasarım ve geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, yazılım geliştiricisi ve uyarlayıcısı, sanal gerçeklik uzmanı, bulut sistemleri ve mobil aplikasyon geliştirici, sistem tasarımcısı ve yöneticisi, proje yöneticisi, veri tabanı tasarımcısı ve yöneticisi, büyük veri uzmanı, güvenlik uzmanı, yazılım mühendisliği, bilgisayar ağı yöneticisi, sistem mimarı gibi birçok pozisyonda ve mevkide çalışabilmektedir.

Söz konusu programla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 630 12 16 veya 630 12 17 numaralı telefonlardan, http://www.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden veya registrar@emu.edu.tr başlıklı mail adresinden ulaşabilir.