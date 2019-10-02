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DAÜ’nün yeni öğrencileri “Hoşgeldin Gecesi”nde doyasiya eğlendi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri kapsamında, dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen yeni öğrenciler için “Hoşgeldin Gecesi” düzenlendi.
DAÜ’nün yeni öğrencileri “Hoşgeldin Gecesi”nde doyasiya eğlendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşen 22. Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen gece, 27 Eylül 2019 Cuma günü, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti. Gecede, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüplerinin stantları yer aldı. Öğrenciler bu stantlara giderek öğrenci kulüpleri hakkında bilgi alma ve ilgi duydukları kulüplere üye olma olanağı yakaladı. Gece boyunca katılımcılara Kuzey Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetler ikram edildi. Gecede ayrıca Fakülte ve Yüksekokul tanıtımları, çeşitli spor yarışmaları, sahne gösterileri ve rekreasyon etkinlikleri de yer aldı.

 

Ahmet Evan ve The Healers Konser Verdi

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu stantları gezerek öğrencilerle bol bol sohbet etti. Prof. Dr. Osam, gecede yaptığı konuşmada yeni öğrencilere ‘Hoşgeldiniz!’ dedi ve başarılı bir akademik yıl geçirmelerini diledi. Etkinliklerin ardından, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen Ahmet Evan ve The Healers konserleri, gece boyunca öğrencileri coşturdu. Tüm yeni öğrenci ve velilere Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetlerin de ikram edildiği Hoşgeldin Gecesi’nde DAÜ’ye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda bir araya gelme ve kaynaşma şansı yakaladı. Gece boyunca oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı

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