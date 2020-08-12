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DAÜ’nün yeni programı Muhasebe ve Finans Yönetimi yeni döneme hazır

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DAÜ’nün yeni programı Muhasebe ve Finans Yönetimi yeni döneme hazır
DAÜ’nün yeni programı Muhasebe ve Finans Yönetimi yeni döneme hazır

Doğu Akdeniz Üniversite (DAÜ) dünya standartlarında verdiği eğitimi her geçen gün geliştirmeye devam ederek, bünyesine yeni programlar da eklemeye devam ediyor. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü’nün yeni programı Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programı tüm hazırlıklarını tamamlayarak yeni öğrencilerini kabul etmeye başladı.

 

Muhasebe ve Finans alanı dünya çapında popüler bir disiplin haline gelmiş olup, Muhasebe ve Finans alanının iş dünyasındaki öneminin giderek arttığı görülmektedir. Günümüzün rekabetçi dünyasında, Muhasebe ve Finans alanı iş dünyası için hayati bir rol oynamaktadır. Muhasebe ve Finans’ın öneminin ve popülaritesinin artması, yeterli teorik ve pratik altyapıya sahip, nitelikli ve bilgili mezunlara olan ihtiyacı arttırmıştır.

 

Eğitim dili İngilizce olan DAÜ Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programı, öğrencileri dört yıllık eğitimleri boyunca alanlarında uzman kişiler olarak yetiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, öğrencilere meydan okuma ve ödül sağlayan bir kariyere hazırlanmaları için akademik temeller, bilgi ve yetenek sağlanması amaçlamaktadır. Program ayrıca, küresel rekabet ortamında program, mevcut teorik ve teknik özellikleri hakkında çok net bir vizyona sahip, çok iyi donanımlı, bilgili ve yaratıcı mezunlar yetiştirme amacı taşımaktadır. Programın diğer amaçları arasında, öğrencilerin finansal tabloları hazırlaması, finansal tabloların analizi, denetlenmesi, mal ve hizmetlerin maliyetini düşürmesi, maliyetleri yönetmesi ve bir kuruluşun hedeflerine ulaşması için fonları etkin ve verimli bir şekilde yönetmesi yer almaktadır.

 

Kariyer Olanakları:

Muhasebe ve Finans alanında, özel ve kamu kurumlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışabilecek eğitimli, yetkili ve uzman personele olan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olacağı görülmektedir. DAÜ Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı mezunları, muhasebe, finansal raporlama, finansal analiz, maliyetleme, maliyet yönetimi, finansal yönetim gibi kısaca mali işler bölümlerinde uzmanlık gereken alanlarda ve Muhasebe ve Finans bölümlerinin yönetim pozisyonlarında kariyer yapma fırsatına sahip olacaklardır

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