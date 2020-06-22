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DAÜ’ye kayıtlar başladı

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Öte yandan, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne 2020 – 2021 Akademik Yılı için GCE A Level başvuruları da devam ediyor.
DAÜ’ye kayıtlar başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi kapsamında Lise Başarı Puanları ile sınavsız yerleştirilen veya gerçekleştirilen giriş sınav sonucunda uluslararası ortak programlara (Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri) kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları başladı.

Kayıtların, 18 Eylül 2020 tarihine kadar devam edeceği belirtilen DAÜ açıklamasında, ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrencilerin gerekli işlemler için DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Kayıt işlemleri ile ilgili evrak ve harç ücretlerine dair gerekli bilgi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin resmi internet sayfası http://www.emu.edu.tr adresinden edinilebilir.

Açıklamada, Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi kapsamında Lise Başarı Puanı ile yerleştirilmek üzere başvuru yapamayan veya IGCSE, GCE A/AS Level sınav sonuçları ile başvurmak isteyen KKTC uyruklu öğrencilerle, lise eğitimini 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin üniversiteye başvurularının devam ettiği belirtildi. 

Öte yandan, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne 2020 – 2021 Akademik Yılı için GCE A Level başvuruları da devam ediyor. 

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi’ne yapılacak olan GCE A Level başvurularının 3 Ağustos Pazartesi 23:59’a kadar çevrimiçi olarak yapılabileceği ve yerleştirmenin GCE A Level sonuçlarının açıklanmasından sonra 5 iş günü içinde yapılacağı vurgulandı. Konu ile ilgili detaylı bilgiye DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden veya 630 12 17 numaralı telefondan veya registrar@emu.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

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