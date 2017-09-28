 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.560
  • Altın 147,121
  • Dolar 3,5648
  • Euro 4,2043
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

DAÜ'ye siyasi müdahale yine başladı!

» »
DAÜ'ye siyasi müdahale yine başladı!
DAÜ'de neler oluyor!

DAÜ'de Rektörlük'te görevli öğretim görevlisi Mehmet Şemi'nin yeni inşaa edilen "yurtlardaki kaçak katları" tespit etmemesi üzerine görevinden uzaklaştırıldığı öğrenilirken yeni inşaa edilen yurt binalarının da mühürlendiği öğrenildi.

VYK DEVREYE GİRDİ

Hükümet üzerinden DAÜ VYK'ya yapılan telkinler sonucunda ise bu büyük hatayı yapan Mehmet Şemi'nin bu kez VYK kararı ile VYK sekreteryasında danışman olarak atandığı bilgisi geldi.

DAÜ'YE SİYASİ MÜDAHALE Mİ?

Yaşananların DAÜ'ye yeninden siyasi müdahale başladı diye yorumlanması ile DAÜ VYK üzerindeki siyasi vesayetin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.

dau-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bakır kazan çaldılar24 Eylül 2017 Pazar 12:00
  • Canbulat-Özgürlük Ortaokulunda ders yapılamadı! Milli Eğitim Bakanı her şey tamam demişti ama...18 Eylül 2017 Pazartesi 12:45
  • Mağusa Belediyesi'nden "Derinya" açıklaması15 Eylül 2017 Cuma 18:16
  • Mağusa'da marketin kapısını açıp içeri girdiler ve hırsızlık yaptılar14 Eylül 2017 Perşembe 15:29
  • Mağusa'da olaylı gün: Kafa attı burnunu kırdı!13 Eylül 2017 Çarşamba 12:47
  • CTP'den flaş iddia: Çalışma Bakanlığı sigortasız çalışmaya göz yumuyor!12 Eylül 2017 Salı 11:28
  • Arter'den Derinya açıklaması: Olmasaydı iyi olurdu12 Eylül 2017 Salı 10:33
  • Salamis resmen 'harabeye' döndü!11 Eylül 2017 Pazartesi 10:34
  • Mağusa'daki kesinti 5 saat sürecek07 Eylül 2017 Perşembe 09:48
  • Momenekşe'de ani ve gayri tabi ölüm!05 Eylül 2017 Salı 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti