DAÜ'ye siyasi müdahale yine başladı!

DAÜ'de neler oluyor!

DAÜ'de Rektörlük'te görevli öğretim görevlisi Mehmet Şemi'nin yeni inşaa edilen "yurtlardaki kaçak katları" tespit etmemesi üzerine görevinden uzaklaştırıldığı öğrenilirken yeni inşaa edilen yurt binalarının da mühürlendiği öğrenildi.

VYK DEVREYE GİRDİ

Hükümet üzerinden DAÜ VYK'ya yapılan telkinler sonucunda ise bu büyük hatayı yapan Mehmet Şemi'nin bu kez VYK kararı ile VYK sekreteryasında danışman olarak atandığı bilgisi geldi.

DAÜ'YE SİYASİ MÜDAHALE Mİ?

Yaşananların DAÜ'ye yeninden siyasi müdahale başladı diye yorumlanması ile DAÜ VYK üzerindeki siyasi vesayetin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.