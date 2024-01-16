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DAÜ'yü konuştular...

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Tatar’ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda DAÜ ele alındı
DAÜ'yü konuştular...

Tatar’ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda DAÜ ele alındı.

Cumhurbaşkanı , bugün Bakanlar Kurulu’na başkanlık etti. ’ınbaşkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) sıkıntılar ele alındı.

DAÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Kılıç da toplantıda bir sunum yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin, DAÜ’de yaşanan sıkıntıların aşılması için ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirtti. DAÜ’nün ’nin en önemli kurumlarından biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı , “önemli olan DAÜ’nün marka değerinin korunmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı , yaşanan sıkıntıların planlanan açılımlar ve yürütülen çabalarla aşılacağına inandığını da bildirdi. Cumhurbaşkanı , DAÜ konusu üzerinde hassasiyetle duran ve sıkıntıların aşılması için çalışmalar yürüten Başbakan Ünal Üstel’e, bakanlara ve DAÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Kılıç ile ekibine de teşekkür etti.

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