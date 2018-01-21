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DAÜ’yü tercih eden değişim öğrencileri eğitimlerini tamamladı

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DAÜ’yü tercih eden değişim öğrencileri eğitimlerini tamamladı
Öğrenci Değişim Programı kapsamında dünyadaki 200’ü aşkın üniversite ile iş birliği anlaşması bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 12 yabancı öğrenciye veda etmeye hazırlanıyor.

Eğitim görmek için Çin ve Kazakistan’daki üniversitelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen öğrenciler, son sınavlarını da tamamlayarak güzel anılarla ülkelerine dönme hazırlıklarına başladı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’ye veda etme hazırlığında olan öğrencileri, 18 Ocak 2018 Perşembe günü, saat 11:30’da, makamında kabul etti. Kabulde, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı ve Uluslararası İşler ve Tanıtım Eşgüdüm Görevlisi Ozan İnamlık da hazır bulundu. 

“DAÜ Bir Dünya Üniversitesi”

Yabancı öğrencileri eğitimlerini başarıyla tamamladıkları ve DAÜ’yü tercih ettikleri için tebrik eden Prof. Dr. Osam, öğrencilere DAÜ’yü nasıl bulduklarını ve bulundukları diğer üniversitelerden ne gibi farklılıkları olduğunu sordu. Öğrenciler de tek tek söz alarak Prof. Dr. Osam’a DAÜ’de harika zaman geçirdiklerini ve çok memnun kaldıklarını, DAÜ’nün Avrupa veya ABD’deki üniversitelerle hiçbir farkı olmayan bir dünya üniversitesi olduğunu belirttiler. Öğrenciler, aynı zamanda DAÜ’den ayrılıyor olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ettiler. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam da yabancı öğrencilerin DAÜ’den güzel anılarla ayrılıyor olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı ve kendilerine yüksek lisans veya doktora eğitimi için kapılarının her zaman açık olduğunu, kendilerini yeniden DAÜ’de görmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti. Prof. Dr. Osam, öğrencilere DAÜ hatırası olarak  hediye takdiminde de bulundu.

8 Öğrenci Daha Geliyor

Öte yandan DAÜ 12 yabancı öğrenciye veda ederken, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde 8 öğrenciyi daha ağırlamaya hazırlanıyor. Çin, Avusturya ve Kazakistan’dan gelecek olan 8 öğrencinin yanı sıra, DAÜ’de büyük başarılar gösteren ve Öğrenci Değişim Programı kapsamında anlaşmalı üniversitelerde öğrenim görme fırsatı yakalayan öğrencilerini de Güney Kore, Kanada, Almanya, Türkiye ve Kazakistan’a gönderecek. DAÜ, öğrencilerinin küreselleşen dünyada farklı ortamlarda eğitim almalarına olanak sağlamak amacıyla dünyanın tüm ülkelerindeki saygın yükseköğrenim kurumları ile Öğrenci Değişim Programları düzenliyor. Öğrenciler, Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde DAÜ’nün anlaşmalı olduğu üniversitelerde bir dönem veya bir akademik yıl boyunca eğitim hakkı elde edebiliyor.

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