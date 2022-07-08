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Dava 15 Temmuz'a ertelendi

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün mahkemeye çıkarıldı.
Dava 15 Temmuz'a ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, dava ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, tanık sayısının 208’den 225’e yükseldiğini kaydetti. Mahkeme davayı 15 Temmuz Cuma gününe erteleyerek oturumu kapattı.

NE OLMUŞTU?

Girne bölgesi Çatalköy mevkiisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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