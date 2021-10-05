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Dava Okunan 2 Polis Müdür Muavini ve Bir Başmüfettiş Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

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Dava Okunan 2 Polis Müdür Muavini ve Bir Başmüfettiş Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı
Dava Okunan 2 Polis Müdür Muavini ve Bir Başmüfettiş Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

İşte Açıklama;

Bugün, internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan bazı basın yayın organlarında, “PGM İçinde Kişisel Hesaplaşmalar ve Soyalan'ın Hırsları” ve benzeri başlıklar altında yayımlanan haberde genelde Polis Teşkilatını özelde ise Polis Genel Müdürünün şahsını yıpratmaya yönelik ve çarpıtıcı bir şekilde kaleme alındığı görülmektedir.

Haberde ayrıca, bahse konu polis mensuplarının açtıkları davalardan dolayı, olayın kişiselleştirdiği ve talimat ile dava okunduğu yönünde iddialarla konu başka bir boyuta çekilmeye çalışılmıştır.

Bazı basın yayın organlarında ise söz konusu işlemlerin “FETÖ Soruşturması”  ile bağdaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Gerçekte, Başsavcılık tarafından verilen hukuki mütalaa doğrultusunda; soruşturmaya konu olan iki Polis Müdür Muavini ve bir Polis Başmüfettişine isnat edilen suçlardan 04  Ekim 2021 tarihinde dava okunmuş, aynı gün Mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmışlardır.

Bu çerçevede bahse konu üç polis mensubu Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından 04 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.

Basın mensuplarının yaptıkları haberlerle, halkı bilinçlendirmeyi ve  bilgilendirme amaçlaması gerektiği, bunun dışında başka saiklerle kalem kullanılmasının topluma faydası olmayacağı açıktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

                                                                                          PGM- BASIN SUBAYLIĞI

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