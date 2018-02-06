Dava yarına ertelendi: Tutukluluk devam

Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik şiddet eylemlerinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında dava ertelendi. Sanıklar ise tutuklu kalmaya devam edecek.

Yargıç Tacan Reynar huzurundaki davanın bugünkü duruşmasında, savcılığın olgulardaki ihtilaf sebebiyle davanın ertelenmesi yönündeki talebi uygun bulunarak davanın yarın 14:00’a ertelenmesine karar verildi.

Yargıç Tacan Reynar, olgularda ihtilaf olduğu bir durumda başsavcılığın zanlıların Ağır Ceza Mahkemesi yerine alt mahkemede yargılanması yönündeki tavrını “hukuken” anlaşılır bulmadığını da not etmekte fayda gördüğünü kararında belirtti.

Savcılığın davanın yeni gününe kadar sanıkların tutuklu kalması yönündeki talebine itiraz eden savunma tarafının dinlettiği muhtemel kefil tanıkların verdikleri şahadetlerde maddi güçleriyle ilgili mahkemeyi ikna edici delil sunulmadığını, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüyor olmasının dava konusu suçun ağırlığını değiştirmediğini ve koşullarda önemli sayılabilecek bir değişiklik olmadığını belirten mahkeme, sanıkların tutukluluğuna devam edilmesine karar verdi. (ankaradegillefkosa.org)