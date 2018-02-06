  • BIST 115.457
  • Altın 160,531
  • Dolar 3,7692
  • Euro 4,6665
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Dava yarına ertelendi: Tutukluluk devam

» »
Dava yarına ertelendi: Tutukluluk devam
Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik şiddet eylemlerinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında dava ertelendi. Sanıklar ise tutuklu kalmaya devam edecek.

Yargıç Tacan Reynar huzurundaki davanın bugünkü duruşmasında, savcılığın olgulardaki ihtilaf sebebiyle davanın ertelenmesi yönündeki talebi uygun bulunarak davanın yarın 14:00’a ertelenmesine karar verildi.

Yargıç Tacan Reynar, olgularda ihtilaf olduğu bir durumda başsavcılığın zanlıların Ağır Ceza Mahkemesi yerine alt mahkemede yargılanması yönündeki tavrını “hukuken” anlaşılır bulmadığını da not etmekte fayda gördüğünü kararında belirtti.

Savcılığın davanın yeni gününe kadar sanıkların tutuklu kalması yönündeki talebine itiraz eden savunma tarafının dinlettiği muhtemel kefil tanıkların verdikleri şahadetlerde maddi güçleriyle ilgili mahkemeyi ikna edici delil sunulmadığını, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüyor olmasının dava konusu suçun ağırlığını değiştirmediğini ve koşullarda önemli sayılabilecek bir değişiklik olmadığını belirten mahkeme, sanıkların tutukluluğuna devam edilmesine karar verdi. (ankaradegillefkosa.org)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Barış için Lefkoşa da dua edildi04 Şubat 2018 Pazar 18:38
  • Dikkat bu yollar kapalı04 Şubat 2018 Pazar 12:43
  • Başbakanlıkta hükümet programı görüşüldü03 Şubat 2018 Cumartesi 14:40
  • O caddeye park edene af yok03 Şubat 2018 Cumartesi 10:25
  • Lefkoşa Araç Kayıt Dairesi bıktırdı02 Şubat 2018 Cuma 13:09
  • TC Büyükelçiliği’nden açıklama02 Şubat 2018 Cuma 13:06
  • LTB’den Yol Kaptma duyurusu01 Şubat 2018 Perşembe 18:27
  • LTB halk sağlığı şubesi 104 işyerini denetledi01 Şubat 2018 Perşembe 16:43
  • 22-26 Ocak tarihleri arasında 104 iş yeri denetlendi01 Şubat 2018 Perşembe 13:18
  • Ticaret Odası başkanlığına Turgay Deniz seçildi31 Ocak 2018 Çarşamba 20:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti