Davada dördüncü gün... 'Ben ve ailem suçsuzuz. İftiraların hepsini reddediyorum'

Tutuklu sanıkların avukatları, sanıkların beraatını isteyerek, Kıbrıslı tanıkların beyanlarını ve bilirkişi raporlarını kabul etmediklerini belirttiler.

Tutuksuz sanıklar ise, suçsuz olduklarını beyan ederek, beraatlarını talep etti.

-Bozkurt

Tutuklu sanıklardan İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt savunmasında, iki oğluyla ayrı ayrı cezaevlerinde tutulmalarına itiraz ederek, can güvenlikleri için Kırşehir cezaevinde tutulmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık sebepleriyle zaman zaman kurul doktorları tarafından Kırşehir Devlet Hastanesi’ne sevkinin yapıldığını ifade eden Bozkurt, hastanenin tutuklulara özel hücresinde kendisinden başka tutuklularla birlikte tedavi aldığını ve burada diğer tutukluların konuşmalarına şahit olduğunu belirtti. Bozkurt, diğer tutukluların “İsias Otel’in sahiplerini bizim yanımıza verseler biz onlara ne yapacağımızı biliyoruz” dediklerini duyduğunu öne sürdü. İfşa olmamak adına bunu güvenlik görevlilerine bile söylemediğini ileri süren Bozkurt, kendisi ve oğullarının can güvenliği için ayrı ayrı cezaevlerine gönderilmemelerini talep etti.

Yetkili kurumların kendisine verdiği belgelerin hepsinin doğru olduğunu iddia eden Bozkurt, “Hatır gönül işleri olmaz devlette. Ruhsatlarda yer alanları projeleri birebir uyguladım” dedi.

Demirlerin tek tip ve en ince şekilde kullanıldığı yönünde iddialar olduğunu ifade eden Bozkurt, tek tip demir kullanmadığını, bina yapılırken birçok çeşit demir kullanıldığını ve otelinde her şeyin usulüne uygun olduğunu savundu.

Yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyleyen Bozkurt, otelini çok iyi yaptığını ve yük taşıma kapasitesinin en donanımlı şekilde hazırlandığını ileri sürdü.

Bozkurt şöyle konuştu:

“Ben ve ailem suçsuzuz. İftiraların hepsini reddediyorum. Hayatını kaybeden çocukların acısını yaşıyorum. Ailelere hiç bir sözüm yok haklılar ama yüce adalete güvenim sonsuz. Bu depremin şiddeti büyük Türkiye’yi yasa boğdu”

-Efe Bozkurt

Otel hissedarı sanık Efe Bozkurt ise, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, suçsuz olduğunu söyledi.

Efe Bozkurt, hakkındaki suçlamaların hepsini reddettiğini, beraatını talep ettiğini ve adalete güvendiğini söyledi.

- Mehmet Fatih Bozkurt

Otel hissedarlarından sanık Mehmet Fatih Bozkurt da üzüntüsünü dile getirerek, 1 yıldır gülmediklerini savundu.

Bozkurt, hisse devirlerine imza attığını kabul ettiğini ancak bunları kendi iradesiyle değil, babasının talebiyle yaptığını ifade etti.

25 yılının Renault bayisinde çalışarak geçtiğini ve bu sürede başka hiç bir işe bakamadığını söyleyen Mehmet Fatih Bozkurt, kendisinin sadece otelle ilgili hisse alımında bulunduğunu savundu.

Babasını suçlamadığını belirten Mehmet Fatih Bozkurt, “Ailelerin Allah yardımcısı olsun” dedi.

Mehmet Fatih Bozkurt, mahkemeden tahliyesini talep ederek, hakkındaki iddia ve suçlamaları reddettiğini söyledi.

Kaynak : Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)