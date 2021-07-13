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Davetiyeye ERSAN TATAR yazdılar! Başbakan'ın adı Cumhurbaşkanı'nın soyadı karıştırıldı!

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Davetiyeye ERSAN TATAR yazdılar! Başbakan'ın adı Cumhurbaşkanı'nın soyadı karıştırıldı!
Davetiyeye ERSAN TATAR yazdılar! Başbakan'ın adı Cumhurbaşkanı'nın soyadı karıştırıldı!

20 Temmuz 1974’ün yıldönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikle ilgili stadyuma asılan afişte Erdoğan’a “Cumhurbaşkanımız” ifadesi kullanılırken, Ersin Tatar’ın ismi ise yanlış yazıldı.

19 Temmuz günü gerçekleşecek etkinliklerde “Şöhretler Karması” futbol karşılaşması da gerçekleşecek. Atatürk Stadyumu’na asılan etkinlik afişinde ise TC Cumhurbaşkanı’na “Cumhurbaşkanımız” ibaresi kullanılması ve Ersin Tatar’ın isminin yanlış yazılması dikkat çekti.

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