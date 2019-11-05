Davetli süsü vererek gittiği düğünde damadın cebinden para çaldı

Antalya’da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş’ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.

Cumartesi akşamı Kepez ilçesi Varsak Mahallesi’ndeki düğünde damat Hüseyin Uğur Gümüş arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadığı sırada davetliler, ceketine para takmaya ve cebine para koymaya başladı.

Bu sırada Gümüş’ün yanına yaklaşan, iki ailenin de tanımadığı bir kişi, para koyuyormuş gibi yaparak damadın cebindeki parayı el çabukluğuyla çaldı. Sonra da şüphe çekmemek için oynamaya başladı.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı.