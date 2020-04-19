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David Beckham: Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil

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David Beckham: Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil
David Beckham: Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'nin seviyesinde bir futbolcu olmadığını söyledi.

İngilizlerin efsane futbolcularından David Beckham, Messi-Ronaldo arasındaki en iyi kim tartışmasına katıldı.

Beckham, kendisi gibi Manchester United ve Real Madrid'de forma giymiş olan Ronaldo'nun, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi'nin seviyesinde olmadığını belirtti.

Arjantinli futbolcunun ayrı bir seviyede olduğunu ifade eden Beckham, onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

Beckham ayrıca Messi ve Ronaldo'nun, diğer futbolculardan üst seviyede olduklarını da sözlerine ekledi.

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