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David Beckham'ın karanlık yüzü ortaya çıktı

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David Beckham'ın karanlık yüzü ortaya çıktı
Eski futbol yıldızı David Beckham'ın mail hesabı hack'lendi. Halk adamı imajı olan ve toplumun tümü tarafından sevilen David Beckham'ın karanlık yüzü ortaya çıktı.

Mail adresi hack'lenen David Beckham'ın ortaya çıkan mail'lerinde çeşitli kurum, kişi ve olaylar hakkındaki sözleri ve tavırları İngiltere'de gündeme damga vurdu.

Football Leaks skandalında David Beckham'ın da adının geçmesi sonrası danışmanı Simon Oliveira, Beckham'dan açlık sorunuyla ilgili Afrika'daki bir kampanya için UNICEF'e 1 milyon dolar bağış yapmasını istiyor. David Beckham'ın bu talebe cevabı ise "Kişisel paramı bu iş için harcamak istemiyorum. O, 1 milyonla yatırım yaparım. Eğer onlara vermezsem bu para benim olarak kalacak. Bu para benim" oluyor.

Yine UNICEF organizasyonu için Afrika'da destek istenen David Beckham, oraya business-class'ta uçacağını ve bunun karşısında 6 bin 685 sterlinlik biletlerden gidiş-dönüş iki tane alınmasını talep ediyor.

Finansal ilişkiler hakkındaki yazışmalarda Beckham'a, kraliyetten insanların bulunduğu cemiyetlere "Sir" unvanı alabilmek için büyük bağışlar yapması tavsiye ediliyor. Beckham ise, Birleşik Krallık Hükümeti hakkında "Değerbilmezler" ifadesini kullanıyor.

 

İş yapmak istediği ortakları hakkında yazışan Beckham "Artık hiçbirini umursamıyorum. Kim benimle iş yapabilir, kim yapamaz ben bilirim. Bu lanetler benimle iş yapamazlar" diyor.

İskoç referandumu hakkındaki yazışmalarda ise eski futbolcu sir unvanı alabilmesi için hangi siyasi tarafı tutması gerektiğini soruyor ve Birleşik Krallık'tan yana tavır alması gerektiği tavsiyesini alıyor.

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