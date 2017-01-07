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David Bowie, hayatını kaybedeceğini 'ölümünden 3 ay önce' öğrendi

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David Bowie, hayatını kaybedeceğini 'ölümünden 3 ay önce' öğrendi
Geçen yıl 69 yaşında hayatını kaybeden ünlü İngiliz sanatçı David Bowie'nin, yakalandığı kanser hastalığının "tedavi edilemez" olduğunu ölümünden yalnızca 3 ay önce öğrendiği ortaya çıktı.

BBC'nin hazırladığı ve yarın yayımlanacak "David Bowie: Son 5 Yılı" adlı belgesel, sanatçının son dönemine ışık tutuyor.

Bowie, Lazarus şarkısının klibinin çekimleri sırasında tedavisinin sonuç vermediğini ve durdurulacağını öğrenmiş.

Belgeselde konuşan Lazarus videosunun yönetmeni Johan Renck, Bowie'nin klip çekimleri sırasında "hastalığın kazandığını anladığını" ancak kendisinin bu durumu çekimler tamamlandıktan sonra öğrendiğini söyledi.

'Bandajlı sahnelerin hastalıkla ilgisi yok'

Johan Renck, Bowie'yi hasta yatağında gözleri bandajlanmış bir şekilde gösteren sahnelerin ise ünlü sanatçının hastalığı ile bir ilgisi olmadığını açıkladı.

Renck, "Klip öyle kurgulandı çünkü ben bu görüntüleri sevdim" dedi.

Belgeselde konuşan David Bowie'nin yapımcısı ise "Blackstar" albümünün kayıtları sırasında ünlü sanatçının "performansının zirvesinde" olduğunu söyledi.

Bowie'nin son albümü olan Blackstar, sanatçının ölümünden 2 gün önce, 8 Ocak'ta piyasaya çıkmıştı.

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