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David Sassoli: Avrupa Parlamentosu Başkanı tedavi gördüğü hastanede öldü

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da iki haftadan uzun süredir tedavi gördüğü hastanede öldü.
David Sassoli: Avrupa Parlamentosu Başkanı tedavi gördüğü hastanede öldü

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da iki haftadan uzun süredir tedavi gördüğü hastanede öldü.

David Sassoli'nin günün ilk saatlerinde hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı.

Sassoli'nin cenaze programı gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

65 yaşındaki Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonrası 26 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Sassoli'nin durumunun ciddi olduğu açıklanmış, AP Başkanı'nın tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

 

Eylül ayında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strasburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

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