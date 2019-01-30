Davos’ta milyarderlere tarihçiden ‘fırça’ : Özel uçaklarınızla gelip iklim değişikliğini tartışıyorsunuz

Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda bir açık oturumda konuşan Hollandalı tarihçi Rutger Bregman kendisini dinleyen milyarderleri azarladı.

Hollandalı tarihçi Time dergisinin panelinde yaptığı konuşmadaDavos zirvesinde asıl önemli konulara değinilmediğinden yakındı.

Milyarderlerin 1500’den fazla özel uçakla Davos’a gelip iklim değişikliğini ‘tartıştığını’ söyleyen Bregman şöyle devam etti: “Burada insanların adaletten, katılımdan, eşitlikten ve şeffaflıktan bahsettiğini duyuyorum ama hiç kimse asıl meseleden, zenginlerin vergi ödemekten kaçınmasından bahsetmiyor. Zenginler kendilerine düşen vergiyi ödemiyor.”

Bunun üzerine dinleyecilerden Yahoo’nun eski finans direktörü

Ken Goldman söz aldı.

Açık oturumun ‘yanlı’ olduğunu belirten Goldman, şu anki vergi düzenlemelerinin başarılı olduğunu ve dünyayı rekor istihdam seviyelerine ulaştırdığını savundu.

Goldman’a yanıt panelin bir başka konuşmacısından, küresel yoksulluk çalışmalarında önde gelen sivil toplum kuruluşlarından OXFAM’ın yöneticisi Winnie Byanyima’dan geldi.

Winnie Byanyima

İstihdam seviyesinin tek başına hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyen Byanyima, “ABD’de, kümes hayvancılığı endüstrisindeinsan onurunu hiçe sayan şartlarda, tuvalet molası vermeye izinleri olmadığından yetişkin bezleri takarak çalışmak zorunda kalan insanlar var” dedi.