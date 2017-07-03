Davulcu: “50 TL’lik fazladan kâr bir hayata mal oldu”

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) Başkanı Mehmet Davulcu, bugün bir gencin daha inşattan düşerek hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “İş kazası değil, aslında cinayet” dedi.

Davulcu yaptığı açıklamada, olay hakkındaki polis raporunda işçinin “inşaat iskelesinde çalışırken dengesini kaybedip düştüğünün” ifade edildiğine dikkat çekti, ancak “belinde güvenlik kemeri olmadığı için düştüğünün” belirtilmediğini kaydetti.

Ülkede çalışma hayatını düzenleyen yasalara işaret eden Davulcu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı yürütmekle görevli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunduğunu, yasalara uyulmadığını fakat bunun polis raporunda belirtilmediğini ifade etti.

“50 TL’lik bir güvenlik kemeri kullanılmadığı için bir hayatın söndüğünü” vurgulayarak, “50 TL’lik fazla kâr bir hayata mal oldu” ifadesini kullanan Davulcu, özel sektördeki işçilere sendikalaşma çağrısı yaptı.

Davulcu, “Sendikalı işçi, sermayeye teslim olmuş hükümetlerin yönettiği devlet aygıtının sözde korumasına muhtaç olmadan sendika tarafından korunan işçidir. Tüm özel sektör işçilerine çağrımızdır, hayatta kalmak ve haklarınızı kazanmak için sendikalaşınız…” dedi.