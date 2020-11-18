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Davulcu: “Hasta bir yurttaşı hapse attırma girişimi kabul edilemez”

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Toplumcu Kurtuluş (TKP) Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Erdal Eryener isimli yurttaşın sosyal medyada yazdıkları nedeniyle tutuklanmasını eleştirdi.
Davulcu: “Hasta bir yurttaşı hapse attırma girişimi kabul edilemez”

Toplumcu Kurtuluş (TKP) Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Erdal Eryener isimli yurttaşın sosyal medyada yazdıkları nedeniyle tutuklanmasını eleştirdi.

Davulcu, “Hasta bir yurttaşı yaşama döndürme yerine tutuklayıp hapse attırma, ölüme gönderme girişimi asla kabul edilemez. Kıbrıslı Türk toplumunun aklı ve vicdanı bunları asla kabul etmez” dedi.

Mehmet Davulcu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında,  “Erdal Eryener’i Başsavcı’ya şikayet eden Sayın Ersin Tatar olmak üzere tüm siyasi makam sahiplerini toplumun vicdanına kulak vermeye ve nakil bekleyen böbrek hastası Erdal Eryener üzerindeki haksız baskıları geri almaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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