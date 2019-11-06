  • BIST 100.635
  • Altın 274,988
  • Dolar 5,7506
  • Euro 6,3775
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Davulcu: Hükümetin Hayat Pahalılığı oranını eksilterek yayımladı

» »
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, UBP-HP hükümetinin hayat pahalılığına müdahale ederek yüzde 2 oranında eksilterek yayımladığını savundu.
Davulcu: Hükümetin Hayat Pahalılığı oranını eksilterek yayımladı

 

Yazılı açıklama yapan Davulcu, “Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından yüzde 2 oranında kesinti yapma girişimi Anayasa Mahkemesi kararıyla engellenen UBP-HP koalisyon hükümeti bu kez de Tüketici Fiyatları Endeksine müdahale ederek aynı oranda maaşları azaltmaya kalkıştı.” iddiasında bulundu. 

““Devlet Planlama Örgütü’ne bağlı İstatistik Kurumu tarafından yapılan ve kamuoyuna açıklanan Ekim ayı hayat pahalılığı oranı - 0.42 olarak gösterildiğini, bu rapora göre Ekim ayında hayatın yüzde 0.42 oranında ucuzladığını belirten Davulcu şöyle devam etti:

“Ekonomisi Türkiye’ye bağımlı olan ve ithalatının ezici çoğunluğunu Türkiye’den yapan Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’de meydana gelen hayat pahalılığının az da olsa bir miktar üzerinde hayat pahalılığı olagelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayında hayat pahalılığı oranını % 2.00 olarak belirleyip yayımladı. Bu durumda Kuzey Kıbrıs’ta hayat pahalılığı oranı % 2.50 civarında olması gerekirdi. Ancak, muhtemelen hükümet tarafından yapılan müdahale ile hayat pahalılığı oranı % 2 oranında eksiltilerek yayımlandı.”
Bir devlet kurumu olan DPÖ İstatistik Kurumu’nun doğru verilere dayalı olarak bilimsel bir çalışma ile doğru oranlar belirleyip kamuoyuyla paylaşması gerektiğini kaydeden Davulcu, hükümeti devlet kurumunun “saygınlığını azaltan bu girişimden vazgeçmeye” ve hayat pahalılığı hesaplamalarını bilimsel verilere dayalı olarak yeniden yaptırıp kamuoyuyla paylaşmaya davet etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanlığı’na Ali Bolat seçildi06 Kasım 2019 Çarşamba 12:26
  • HP İskele Milletvekili Genç: “Hedefimiz ilk sosyal konut projesini Maraş’a yapmak”06 Kasım 2019 Çarşamba 12:07
  • Davulcu: Hükümetin Hayat Pahalılığı oranını eksilterek yayımladı06 Kasım 2019 Çarşamba 12:01
  • İşte Gezici anket şirketi sonuçları06 Kasım 2019 Çarşamba 12:00
  • FODER’de “Yıldız Albümleri Fotoğraf Koleksiyonu” konulu sunum yapılacak06 Kasım 2019 Çarşamba 11:59
  • Motorlu araçların muayene tarihleri belli oldu06 Kasım 2019 Çarşamba 11:23
  • Hazar Ergüçlü, Antalya'dan sonra bir ödül daha kazandı!06 Kasım 2019 Çarşamba 10:39
  • Döviz güne nasıl başladı? (6 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)06 Kasım 2019 Çarşamba 10:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 6 Kasım Çarşamba )06 Kasım 2019 Çarşamba 10:18
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!06 Kasım 2019 Çarşamba 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti