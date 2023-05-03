Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi İlke Özgür Davulcu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kara para düzeninin ve medyada söz sahibi olma yarışına giren kumarhane patronlarının, basın özgürlüğü için en büyük tehdit olduğunu vurguladı

Davulcu: Kara para, basın özgürlüğüne en büyük tehdittir

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle parti adına yazılı açıklama yapan Davulcu, “kara paranın” basın özgürlüğüne en büyük tehdit olduğunu, dünyada ve Kıbrıs’ın kuzeyinde basın özgürlüğünün her geçen gün geriye gittiğini belirtti.

Davulcu, “Kuzey Kıbrıs’ta medya kuruluşlarına yönelik sistematik şekilde yükseltilen baskıcı bir süreç yaşıyoruz. AKP zihniyeti ve buradaki iktidar partileri, 22 Ocak 2018’den beri (Afrika Gazetesi saldırısı) özgür basına karşı ciddi şekilde yıldırma politikalarını artırmış durumdadır” dedi.

“Yüzlerce dava okunarak, hukuk yoluyla basın kuruluşlarına savaş açıldı”

22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıyı unutmadıklarını, bugün bile hala ülkede bu bağlamda bir korku iklimi olduğunu kaydeden Davulcu, son dönemde nispeten bir miktar geri çekilse de yıllarca gazetecilere dava okunduğunu hatırlattı.

“Gördüğünü haber yapabilen, düşündüğünü yazabilen gazetecilerin her geçen gün azalmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz” diyen Davulcu, yazılı ve görsel basında yayın yapan muhalif gazetelere geçtiğimiz yıl içerisinde yüzlerce dava okunduğunu, hukuk yoluyla basın kuruluşlarına savaş açıldığını belirtti.

“Kumarhane sahiplerinin medyada söz sahibi olma yarışını endişe ile izliyoruz”

İktidarın mahkeme koridorlarını, özgür basın kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik bir yıldırma ve bıktırma yöntemine dönüştüre çabasına işaret eden Davulcu, ülkede ne yazık ki kara para ve medya ilişkilerinin de normalleştirilmiş durumda olduğunun altını çizdi.

Davulcu, “Tüm kumarhane sahiplerinin medyada söz sahibi olma yarışını endişe ile izlemekteyiz. Buna karşı duyarsız kalan iktidarlar, ülkemizde özgür basına ciddi anlamda zarar vermiş, siyasetin yaratmış olduğu tahribatı örtmek için de kara para ile kurulan havuz medyası yine iktidar eliyle bir araç haline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı gazetecilerle ilgili açıklama yapmayan iktidarın basın özgürlüğünden bahsetmesi trajikomiktir”

TDP MYK üyesi İlke Özgür Davulcu, Türkiye’de AKP iktidarları döneminde toplamda 822 gazetecinin yazdıkları nedeniyle tutuklandığını ya da gözaltına alındığını, şu an bile yüzlerce gazetecinin cezaevlerinde tutuklu halde bulunduğunu vurguladı.

“KKTC’de bulunan iktidar partilerinin de niyeti farklı değildir” diyen Davulcu, Türkiye’ye giriş yapamayan Kıbrıslı gazeteciler konusunda bugüne kadar hiçbir açıklamada bulunmayan iktidarın böylesi bir günde basın özgürlüğünden bahsetmesinin de trajikomik bir durum olduğunu söyledi.

Davulcu, “Bir ülkedeki basının özgürlüğü, o ülkedeki demokrasinin en büyük göstergesidir. TDP olarak bizler; özgür basın ve özgür gazetecilerin yanında olduğumuzu bildirir, bu vesile ile 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü selamlarız” dedi.