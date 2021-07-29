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Davulcu: Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurabiliriz

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“Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurabiliriz. Yeter ki Türkiye halklarının vergileri üzerinden Kıbrıslı Türk toplumu kullanılmasın”
Davulcu: Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurabiliriz

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak yapılacağını açıkladığı binalara Kıbrıslı Türk toplumunun ihtiyacı olmadığını belirterek, “Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurabiliriz. Yeter ki Türkiye halklarının vergileri üzerinden Kıbrıslı Türk toplumu kullanılmasın” diyerek tepki gösterdi.

    Haberatör Web TV'de Ayşe Menekşeli'nin sunduğu Doğru Açı programında konuşan Mehmet Davulcu, 20 Temmuz kutlamaları için ülkemize gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'den bir devlet yetkilisinin ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretin olağan bir durum olduğunu aktaran Davulcu, Sn. Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde yaptığı ziyarette de protesto edildiğini hatta o dönemde polis şiddetinin de yaşandığını hatırlattı. Davulcu, Sn. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de yine protestolarla karşılandığına dikkat çekerek, Türkiye'den buraya çok Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın geldiğini ve Kıbrıslı Türklerin onları kucakladığını, Sn. Erdoğan'ı ise protesto ederek karşıladığını ve tarihe bunun böyle geçtiğini söyledi.

    Bir devlet adamının başka bir ülkeye gittiğinde orada müjde verirse, o iki ülke arasında iyi bir ilişki kurulduğuyla ilgili şeyler söyleyebileceğini ifade eden Davulcu mesela, “ticaret hacmimizi iki katına çıkaracağız. Kültür anlaşması yapıyoruz, birbirimize kültürel olarak destek olacağız” yönünde mesajlar verilseydi, bunun anlaşılabilir olacağını ancak Sn. Erdoğan'ın muhalefet partileri tarafından protesto edildiği Meclis'te sözde müjdeler vermeyi uygun gördüğünü söyledi. Davulcu şöyle devam etti; "Sn. Erdoğan bütün topluma ve Meclis'te ev sahibi konumunda olan milletvekillerine hakaret edercesine konuşmalar yaptı. Bizde medeni dünyada olduğu gibi tarihi binalara çok önem verilir. Mevcut Cumhurbaşkanlığı binamız da tarihi bir binadır. Sn. Erdoğan, ziyaret ettiği ülkeye hakaret ederek size saray yapalım, külliye yapalım demeyi tercih etti. Sarfettiği sözler Sn. Erdoğan'ın dünya görüşünü ve kültürünü gösterdi" şeklinde konuştu.

         Saray ya da Millet Bahçesi'nin Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı olmadığını vurgulayan Davulcu, buraya yapılacak inşaatların AKP'nin 2023 seçimlerine yönelik paraya olan ihtiyacından kaynaklandığını söyledi. Davulcu, "Kıbrıslı Türk toplumu kendi yağıyla kendi ciğerini kavurabilecek yetenektedir. Yeter ki Türkiye halklarının vergileri üzerinden Kıbrıslı Türk toplumu kullanılmasın" dedi.

     TKP Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, ülkelerin itibarının, halkının refah seviyesi kültür-sanat, bilim ve ilimle ölçülmesi gerektiğini vurgulayarak, devasa saraylar ya da ne kadar çok makam uçağı bulunduğuyla ölçülemeyeceğinin altını çizdi. Davulcu, Türkiye halklarını özel olarak seven sayan ve onlarla kendini iç içe gören biri olarak Türkiye'nin şu anda başında olan insanlar yüzünden Türkiye'yi karalamayı istemediğini ancak siyasi yapıyı eleştirirken Türkiye insanını üzdüklerini bildiklerini de söyledi.

     MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik kullandığı hakaret içeren sözleri de değerlendiren Davulcu, Türkiye'de koalisyon ortağı pozisyonundaki bir partinin başkanının söylediği sözlerin anlaşılır hiçbir yanı olmadığını belirterek, Sn. Akıncı'nın gereken cevabı zaten verdiğini, kendisinin bu konuda daha fazla bir şey söylemesine gerek olmadığını da sözlerine ilave etti.  

 

    Saygılarımızla. 

                                                                                                Basın Bürosu

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