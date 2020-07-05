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Davulcu: “Kıb-Tek’in özelleştirilen üretim kısmı kamulaştırılmalıdır”

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Davulcu: “Kıb-Tek’in özelleştirilen üretim kısmı kamulaştırılmalıdır”
Davulcu: “Kıb-Tek’in özelleştirilen üretim kısmı kamulaştırılmalıdır”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, KIB TEK’in özelleştirilen üretim kısmının kamulaştırılması gerektiğini savundu. Parti olarak bu görüşlerini birçok kez dile getirdiklerini belirten Mehmet Davulcu, “Gereken budur, mücadelenin hedefi bu olmalıdır” dedi.


Davulcu, TKP Yeni Güçler Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Elektrik Kurumu ve çalışanlarının bu ülkenin kamusal alanlarının korunması mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olduklarını söyledi. 

“Türkiye Başbakanlarından Turgut Özal'la başlayan paketlerle yönetilme sürecinde”, yaklaşık 40 yıldır,  Kıbrıslı Türk toplumunun önemli bir kısmının “dayatma paketlerle paketlenerek” bu topraklardan sürüldüğünü ileri süren Mehmet Davulcu, kalanların ise direnmeye devam ettiğini ifade etti. O paketlerde en çok adı zikredilen kurumun KIB-TEK olduğunu, yapılan her pakette KIB-TEK adının yer aldığını ve muhtemelen olmaya devam edeceğini ifade eden Davulcu, kurumun parçalara bölünerek sermayeye peşkeş çekilmeye çalışıldığını bunda da kısmi başarı sağlandığını söyledi.

EL-SEN, Sendikal Platform ve bazı siyasi partilerin paketlerle dayatılan kamusal alanların peşkeş çekilmesine karşı direndiğini kaydeden Davulcu şöyle devam etti: "Ne yazık ki süreç içerisinde bu paketleri dayatanlar tarafından mesafe de kat edildi. Bugün elektrik üretiminin yarısı özelleştirilmiş durumdadır. Bu görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Ülkede elektrik arızası, kesintisi olur insanlar KIB-TEK'e ve EL-SEN'e saldırır. Elektrik kesintisinin nedeninin özel sektörden kaynaklandığı hiç gündeme gelmez. Elektrik faturaları yükselir insanlar bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde Elektrik Kurumu'na ve hatta daha da ileri giderek EL-SEN'e saldırır. Fiyatların yüksek oluşunun nedeninin AKSA ile yapılan sözleşmedeki taahhütten kaynaklandığını gizlerler.”
Korona salgını sürecine de değinen TKP Genel Sekreteri, “salgın döneminde insanların sağlıklarını korumak için, beceriksiz hükümete rağmen evlerine kapandığını ve devletten hizmet beklediğini kaydederek, devlet kurumunun birey yurttaşın beklediği yardımı yapmaktan aciz olduğu gerçeğinin bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığının görüldüğünü” öne sürdü.

Davulcu, "Bir açılım süreci başlattılar, dakika bir gol bir, birinci günden virüsü tekrar ülkeye getirdiler ve ikinci üçüncü gün dalga dalga taşımaya devam ediyorlar" dedi.

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