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Davulcu: “özgür basının susturulmasına sessiz kalamayız”

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Davulcu: “özgür basının susturulmasına sessiz kalamayız”
Davulcu: “özgür basının susturulmasına sessiz kalamayız”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, hükümetin Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’ndaki kaynağı kullanarak özel sektör çalışanlarına vereceği 1500 TL maaş desteğinden özel sektör basın çalışanlarının yararlanamayacak olmasını eleştirdi.

Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu tutumunun ne akılla, ne de vicdanla bağdaşmakta olduğunu savunarak, şu ifadelere yer verdi:

“Özel sektör basın kuruluşlarının tek gelir kaynağı reklamlardır.  İş yerlerinin hükümet kararıyla kapatıldığı bu dönemde özel basın kuruluşlarının gelirsiz kaldığı gerçeğini görmezden gelmek iyi niyetli bir tutum olamaz. Son bir aylık devrede önemli sayıda gazetenin basılamaz hale geldiği, neredeyse tüm basın kuruluşlarındaki basın çalışanlarının maaş alamadığı açık şekilde gözler önündedir.

UBP-HP Koalisyon hükümetinin amacı dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını fırsat sayıp özgür basını susturmak mıdır?”

Davulcu, hükümetten yükselen, “Salgınla mücadele ediyoruz, yıpratıcı eleştiri yapılmasın” şeklindeki seslere değer verip, eleştiri yapmak yerine destek olmayı seçtikleri bu dönemde, krizi fırsat bilip özgür basının susturulmasına asla sessiz kalamayacaklarını söyledi.

Davulcu, salgınla mücadelenin olmazları olduğunu, bunların en başında tıp insanları ve sağlık çalışanları bulunduğunu, bunlarla birlikte, halka hizmet veren başka meslek grupları da bulunduğunu, salgınla mücadelenin şeffaflığı bakımından özgür basın çalışanlarının da olmazsa olmazlardan olduğunu kaydetti.

“Yanlışın” düzeltilmesi gerektiğine dikkat çeken Davulcu, hükümeti hiç gecikmeksizin “yanlışı” düzeltmeye davet ederek, özgür basının önemini bir kez daha hatırlatmak istediklerini vurguladı.

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