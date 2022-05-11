Davulcu: Yeltekin yalan söylüyor!

Ülkemizde siyasi hükümetlerin işbirlikçisi sarı sendikalar grubuna mensup bir zat olan Ali Yeltın isimli kişi basına yaptığı açıklamayla bir dizi yalanlar ileri sürmüştür.



Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd. (Li-Koop)’ta yapılan referandum tüm yasal gereklere uyularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştır(16 Temmuz 2021).

Yapılan referanduma Çağ-Sen, BASS ve Koop-Sen taraf olmuştur ve 9 çalışan oy kullanmıştır.

Çağ-Sen 6 oy, Koop-Sen 3 oy ve BASS 0 oy almış ve Çağ-Sen Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili sendika hakkını kazanmıştır.

Çağ-Sen bu yetkisini kullanarak Li-Koop Yönetim Kurulu ile pazarlık yapıp Toplu İş Sözleşmesi imzalamıştır.

Söz konusu kişi temsilcisi olduğu BASS adına doğru olmayan beyanlarla tek yanlı ara emir talebiyle mahkemeye başvurmuş ve mahkeme de Toplu İş Sözleşmesinin yürütmesini geçici olarak durdurma emir vermiştir.

Çağ-Sen olarak mahkemeye isbat-l vücut yaparak emre itiraz ettik ve dün itibarıyla duruşmalara başlanmış bulunmaktadır.



Ali Yeltekin isimli zatın bu yalanlarının maksadı mahkemeyi etki altına almaktır. Bu kişi mahkemede doğruları söyleyeceğine dair yemin etmiş olmasına karşın, gerçekleri saptırmış ve doğru olmayan ifadelerde bulunmuştur. Mahkeme süreci içinde o yalanları kanıtlayıp mahkemeye doğru bilgileri taşıyacağız. Mahkeme sürecindeki sessizliğimiz acizliğimizden değil, yargı bağımsızlığına olan inancımızdandır.



Toplumsal bütünlüğü sağlayan değerleri çürüten haksız çıkar dağıtmaya dayalı kirli siyaset anlayışının beslemeleri, bizleri alın teri ve emeğiyle yaşayan insanlarımızın haklarını arama mücadelemizden geri koyamaz.



Saygılarımızla.