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Davut Güloğlu Sıla'ya tazminat ödeyecek

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Sıla Gençoğlu, 15 Temmuz'un ardından Yenikapı’da toplanan vatandaşlarla ilgili sözlerini eleştirdiği için şarkıcı Davut Güloğlu'na açtığı tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Güloğlu’nun 4 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
Davut Güloğlu Sıla'ya tazminat ödeyecek

Sıla Gençoğlu, 15 Temmuz'un ardından Yenikapı’da toplanan vatandaşlarla ilgili sözlerini eleştirdiği için şarkıcı Davut Güloğlu'na açtığı tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Güloğlu’nun 4 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos 2016'da düzenlenen Yenikapı mitingi için 'şov' ifadesini kullanmış ve bu açıklaması nedeniyle tepki toplamıştı. Davut Güloğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında, "s… olsun gitsin" ifadesini kullanması üzerine Sıla, suç duyurusunda bulundu. Sıla'nın açtığı 60 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.

Güloğlu, avukatı Gültekin Gepek aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.

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