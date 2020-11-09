Davutoğlu: Bakan Albayrak'ın istifa metni ilkokul düzeyinde bir Türkçe ile yazılmış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesiyle ilgili konuşan Davutoğlu, "Dün gece hem devlet teamülleri hem de basın özgürlüğü açısından ciddi bir hicap duydum" dedi:

Quote Message: Bugün başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere sesleniyorum: Başınızı iki elinizin arasına alın ve düşünün. Bakanlar bunu yaparsa, yarın hangi mevkide bulunan kimlerin, nasıl davranacağı bilinemez. Türkiye Cumhuriyeti bir aşiret devleti de değildir, kabile devleti de değildir." Bugün başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere sesleniyorum: Başınızı iki elinizin arasına alın ve düşünün. Bakanlar bunu yaparsa, yarın hangi mevkide bulunan kimlerin, nasıl davranacağı bilinemez. Türkiye Cumhuriyeti bir aşiret devleti de değildir, kabile devleti de değildir."

Bakan Albayrak'ın istifasının bazı medya organlarında yer almamasına da değinen Davutoğlu, "Bakan istifa ediyorsa birinci muhatabı Türkiye kamuoyudur. Bilgilendirmesi gereken de özgür basındır. Ortada bir metin dolaşıyor, ne teyidi var ne tekzibi var. Demokrasilerde böyle şey olmaz" sözlerini kullandı.