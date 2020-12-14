Davutoğlu: Bana yapılanları anlatsaydım AKP parçalanırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk’te yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, “Perinçek’in siyasi rotasına girmeseydi, ben oturur kitaplarımı yazardım” dedi.
AKP'den ayrılmadan önceki süreçte, akrabalarının baskılara maruz kaldığını ileri süren Davutoğlu, “Bana karşı her türlü ahlaksız komployu yaptılar, üzerime trol çetelerini saldılar; ben vakarla çıktım. Eğer ben o gün bana yapılanları anlatsaydım AKP parçalanırdı” dedi.
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