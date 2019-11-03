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Davutoğlu cephesi: 'AKP teşkilatında istifalar olacak, 13 milletvekiliyle görüşüyoruz'

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Davutoğlu’na yakın isimler AKP teşkilatından yeni istifalar beklediklerini ve 13 milletvekili ile görüşme halinde olduklarını öne sürdü.
Davutoğlu cephesi: 'AKP teşkilatında istifalar olacak, 13 milletvekiliyle görüşüyoruz'

Kurucusu olduğu AKP’den istifa eden ve yeni parti çalışmaları içinde olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler AKP teşkilatından yeni istifalar beklediklerini ve 13 milletvekili ile görüşme halinde olduklarını öne sürdü.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre, ismini vermeyen kaynak AKP’li Mustafa Yeneroğlu’nun istifasını anımsatarak, “İstifalar devam eder gibi geliyor. AK Parti içerisinde çok rahatsız kişi var.  Partiler kurulduktan sonra Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir. Sayın Davutoğlu parti kurduktan sonra bu Kasım ayı içerisinde Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir” dedi.

Yeneroğlu, Erdoğan'ı isteğiyle istifa etti

Son dönemde iktidarın politikalarına dair eleştirileriyle gündeme gelen AKP'li Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine istifa etti. İstifa açıklamasında AKP'nin kuruluşundaki ilkelere dönmesi gerektiğini vurgulayan Yeneroğlu, "Partimin çok büyük bir ekseriyetinin benim yönelttiğim eleştirileri paylaştığına eminim" dedi. Yeneroğlu "AK Parti'nin kuruluşunda rahmetle yad edeceğim Erbakan Hocam'a yönelik eleştirilerin bugün çok daha şiddetli bir biçimde geçerli olması beni üzüyor" dedi. 

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