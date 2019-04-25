Davutoğlu cephesi: Çok beklendi, zamanı gelmişti

"Davutoğlu eleştirilerine devam edecek; sokakla daha çok irtibat kurmaya hazırlanıyor"

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı’na taşıdığı ilk isim olan Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan’a karşı hazırladığı manifesto niteliğindeki metin tartışılmaya devam ediyor. Çevresindeki isimler Davutoğlu'nun eleştirilerine devam edeceğini, sokakla da daha çok irtibat kuracağını öne sürdüler.

Independent Türkçe'den Cihat Arpaçık, eski Başbakan Davutoğlu'nun çevresindeki isimlerle konuştu. Davutoğlu’na yakın kaynaklar manifestonun 24 Haziran ve 31 Mart seçimleri öncesi duyurulmasının, seçim gününe kilitlenen ülkede amacına hizmet etmeyeceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Arpaçık'ın "Davutoğlu cephesi "manifesto"yu anlattı: Çok beklendi, zamanı gelmişti" başlığıyla yayımlanan haberinin bir bölümü şöyle:

Bir dönem AK Parti’de kritik görevlerden birini üstlenen bir isim manifestoya daha farklı bir pencereden bakıyor. Kamuoyuna duyurulan manifestonun muhafazakar siyasette alışılagelmişin dışında bir yöntem olduğu görüşünde. Ona göre, parti içi meselelerin kapalı kapılar ardında konuşulduğu muhafazakar partilerde ilk kez siyasi hareketin kuruluş retoriğine geri dönmesi için genel başkanlık ve başbakanlık yapmış olan bir isim böyle bir adım attı.

Davutoğlu’yla hareket eden siyasetçiler temkinli. Şahısları hedef alan bir görüntü çizmemeye özen gösteriyorlar. Bu nedenle isimlerinin şimdilik açık açık yazılmasını istemiyorlar. Zeminlerini tamamen AK Parti’nin ilk günkü hedeflerine, “erdemliler hareketi” ve “ortak akıl” paradigmasına oturtmayı hedefliyorlar. AK Parti’nin dar bir çerçevenin ve çıkar çevrelerinin partisi haline geldiğini düşünen siyasilerin ilk hedefleri AK Parti’nin ilk günkü çizgisine gelmesini sağlayarak “partiyi kurtarmak.”

Metnin içeriği daha çok tartışılmalı

Bir başka kaynak ise manifestonun içeriğinin daha çok tartışılmasını istiyor.

Davutoğlu’nun önce partinin önündeki sorunları tespit ettiğini ve çözüm yolları için çerçeve çizdiğine inanılıyor. Bu manifestonun bir günde yazılan bir metin olmadığı bildirilirken Davutoğlu’nun uzun süredir kendisine ziyaret gelenlerle bu konuları istişare ettiği ifade ediliyor.

Şimdiye kadar kulislerde Davutoğlu’na yöneltilen en büyük eleştirilerden biri partide etkin görevlerdeyken benzer konularda sessiz kalmasıydı. 5 Mayıs 2016 günü istifa eden Davutoğlu’nun aslında bu düşüncelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çeşitli vesilelerle anlattığı da manifestoda kendisine yer buldu.

Konferanslar kaldığı yerden devam edecek

Davutoğlu’nun çıkışlarının bu manifestoyla sınırlı kalmayacağı söyleniyor ve AK Parti içinde kendisiyle aynı hissiyatı taşıyanların daha geniş bir kesim olduğuna inanılıyor. Bu nedenle Davutoğlu eleştirilerine devam edecek.

Bu hareketin içinde yer alan isimler, sadece AK Parti'deki rahatsız kitleyi değil toplumda siyaset kurumundan umudunu kesenleri de önemsediklerini belirtiyor. Bunun için sokakla daha çok irtibat kurmaya hazırlanıyorlar.

Davutoğlu, seçim sürecinde Anadolu’daki konferanslarına ara vermişti. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu konferanslara devam edecek.

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